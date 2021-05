Geschäftssitz von Gießener Gründer noch "bei Oma"

Jetzt teilen:

GIESSEN - Sich zu entscheiden, in die Selbstständigkeit zu gehen und dort das unternehmerische Risiko zu tragen, dazu gehört Mut und Engagement. Vor allem, wenn man damit mitten in einer Pandemie beginnt. Marvin Dreesmann hat genau das getan. Neben seiner Tätigkeit an der Justus-Liebig-Universität (JLU) hat der studierte Volkswirt im Jahr 2020 sein eigenes Start-Up gegründet. Darüber berichtet er beim Stammtisch des Entrepreneurship Cluster Mittelhessen (ECM), dem Gründungszentrum der JLU, schildert Erfahrungen und gibt wichtige Tipps für künftige Gründer.

Das Unternehmen "deltaPD UG" hat im vergangenen Monat die Kinderbuchreihe "Marmelin" auf den Markt gebracht, die sich mit gesellschaftspolitischen Themen wie Flucht, Pandemie und der Verschmutzung der Weltmeere auseinandersetzt - kindgerecht. Der Geschäftssitz des Unternehmens ist in Dreesmanns Heimatstadt Düsseldorf. "Genauer gesagt bei meiner Oma im Haus", erzählt er lachend.

"Wir wollen uns von anderen Kinderbüchern abheben", betont Dreesmann gleich zu Beginn des virtuellen Treffens. Die Geschichten um Marmelin und seine beiden Begleiter Arin und Kartoffel gibt es in mehreren Ausführungen und Sprachen. Auch Accessoires wie T-Shirts und Tassen hat er bereits erstellen lassen. Die Selbstständigkeit liegt ihm im Blut, berichtet der Referent. "Mein Vater war auch schon selbstständig. Ich bin mit der Gründeridee aufgewachsen. Warum soll ich einen Chef haben, wenn ich mein eigener sein kann?"

"Nicht nur Katze retten"

Das Kinderbuchprojekt rund um Marmelin basiert in groben Zügen auf der Serie "Bob, der Baumeister", wenn auch nur geringfügig, wie der Macher betont. "Wir wollten Profil reinbringen und nicht immer nur die Katze vom Baum retten", berichtet Dreesmann schmunzelnd. Die Gründer haben sich klar auf den Markt der Kinderbücher fokussiert und wollen dort mit den Geschichten rund um Marmelin herausfordernde gesellschaftliche Themen angehen und publizieren. "Unser Autor hat das Projekt hervorragend umgesetzt", lobt der Gründer.

Die Bücher zeichnen sich, so Dreesmann, durch hohe inhaltliche Qualität und einer guten Haptik aus. "Wir haben und wollten viel Zeit investieren, obwohl wir nur recht wenig Zeit zur Verfügung haben. So ist das als Selbstständiger", berichtet er. Gedruckt und vertrieben werden die einzelnen Bücher als "print-on-demand", also je nach Bestellung. 5000 Bücher im Keller zu haben, die zwar gedruckt, aber nicht verkauft wurden, sind für den gebürtigen Düsseldorfer die schlimmste Vorstellung.

Was das operative Geschäft angeht, war das Unternehmen schon nach sieben Monaten bereit für einen eigenen Onlineshop. Möglich wurde das laut dem Gründer aufgrund eines stringenten Zeitplans. "Wir hatten die erste Idee Anfang 2020, das Team haben wir dann von April bis August gesucht und im September haben wir final gegründet." Das erste fertige Produkt war dann bereits im Januar erstellt. Im Buch selbst fahren die Protagonisten am Ende des Kapitels auf eine neue Insel, wo sie mit neuen Problemen konfrontiert werden - beispielsweise auch Corona? "Ja, wir haben die Pandemie als Thema im Hinterkopf, das bleibt natürlich nicht aus und passt gut in unser Themenfeld", erzählt Dreesmann. Die Kinderbücher sollen nicht das einzige Projekt der Firma bleiben, auch wenn man sich zunächst auf diesen Themenbereich fokussiert hat. "Wir haben mehrere Eisen im Feuer und wollen mehr als nur ein Projekt starten", so der Gründer zuversichtlich. Das Start-up sei international aufgestellt, Kontakte gebe es auch nach Südafrika. Die digitale Kommunikation sei ebenso eine Herausforderung bei der Teambildung wie auch das fehlende Startkapital.

Kartoffel kommt an

Für Marvin Dreesmann war aber klar, dass das Projekt auch tatsächlich bewältigt werden konnte. Vor allem das Feedback der sehr jungen Zielgruppe bestätigt seine Einschätzung. Das Buch und vor allem die Protagonisten kommen gut an. "Die Kartoffel, dargestellt als griesgrämiger alter Mann, ist der Lieblingscharakter der Kinder. Da musste ich damals auch schmunzeln."