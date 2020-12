Geschenke für die Slumkinder

2000 Kinder fristen ihr Leben auf „Smokey Mountain“. (Foto: Lotus Hilfsprogramme)

GIESSEN - (red). „Ein Albtraum weit jenseits hiesiger Vorstellungskraft“ – so beschrieb Johannes B. Kerner in der Spendengala „Ein Herz für Kinder“ im ZDF die unbeschreibliche Armut der Kinder in den Slums von Manila. Ein Leben im Abfall, im Dreck – inmitten von Gestank, von Ungeziefer und Krankheiten.

Was wie der Name eines lohnenden Ausflugsziels klingt, ist für mehr als 500 Familien mit mehr als 2000 Kindern die tagtägliche Hölle auf Erden: Auf „Smokey Mountain“, einer stets rauchenden riesigen Müllhalde fristen sie ihr Dasein, wie der Gießener Verein Lotus Hilfsprogramme schreibt.

Die dort vegetierenden Menschen verdienen sich ihren Lebensunterhalt, indem sie Müllberge durchsuchen, um nach noch verwertbaren Abfällen zu suchen. Mit bloßen Händen, allenfalls mit kleinen Metallhaken ausgerüstet, wühlen Erwachsene und Kinder – oft barfuß – im gerade abgeladenen Müll. Der Lohn für diese Mühen ist kläglich: Eine Familie verdient am Tag umgerechnet 150 bis 200 Pesos – das entspricht zwei bis drei Euro und muss damit etwa acht Familienmitglieder versorgen, schildert Heinrich Treutner, Gründer und Vorsitzender.

Der seit mehr als 16 Jahre auf den Philippinen tätige und in Gießen ansässige Verein „Lotus Hilfsprogramme“ hilft dort wie in anderen Städten und Regionen der Inselgruppe.

In der Vorweihnachtszeit möchte Lotus in Zusammenarbeit mit „Project Life Subic“ eine Geschenkaktion starten. „Mit der ortsansässigen Partnerorganisation haben wir schon oft gemeinsame Projekte erfolgreich durchgeführt“, erläutert Treutner. Deshalb bittet die Hilfsorganisation um Spenden, um den Ärmsten der Armen eine kleine Freude zu bereiten. Einzahlungen können unter dem Stichwort „Lotus – Smokey Mountain Kids“ bei der Volksbank Mittelhessen, IBAN DE06 5139 0000 0046 7723 00 oder Sparkasse Gießen, IBAN DE07 5135 0200 7125 00 vorgenommen werden. „Dankschreiben und Spendenquittung ist versprochen, wenn die Spenderanschrift vorliegt“, so Treutner.