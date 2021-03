Geschlossenes System in St. Thomas Morus

Mann der Kabel: Ulrich Phillipp. Foto: Schultz

GIESSEN - Es blubbert weiter kulturell in der Kirche St. Thomas Morus. Nun war der Wiesbadener Ulrich Phillipp von der "Kooperative New Jazz" zu Gast in der Grünberger Straße. Er füllte im Rahmen des bis Ende März laufenden Forums für neue improvisierte Musik mit kleinem Gerät und großem und im besten Sinne merkwürdigem Klang den mächtigen Raum der Kirche. Sich zu entspannen war dabei kein Problem.

Ein paar Besucher hatten sich zu Beginn des Programms im Kirchenraum eingefunden, aber anlässlich von zwei Stunden angekündigter Spielzeit kamen auch einige Freunde der improvisierten Musik etwas später hinzu; schließlich heißt es ausdrücklich "zwischen 17 und 19 Uhr", um "Inspiration als unerschöpfliche Quelle zur Spiritualität" zu bieten, wie das Motto lautet.

Ulrich Phillipp, geboren 1956, ist Bassist und Gründungsmitglied des Wiesbadener Kollektivs "Kooperative New Jazz". Seit den frühen 80ern befasst er sich mit improvisierter und experimenteller Musik sowie Klanginstallationen und Audiokunst. Er hat eine Performance entwickelt, "als deren Ausgangsmaterial nur Klänge dienen, die in einem abgeschlossenen elektroakustischen System entstehen oder vorhanden sind. Elektromagnetische Schwingungen des arbeitenden Computers, des Mischpults und der Controller sowie Rückkopplungen werden hörbar gemacht und mit einem von Phillipp entwickelten Klangbearbeitungsprogramm live elektronisch weiterverarbeitet", erklärt der Veranstalter. So entsteht ein musikalisches Spektrum zwischen Stille, punktuellen Gestalten, minimalistischen Klangflächen und schneidenden Eruptionen.

Der 65-Jährige hat seine Geräte vor der Orgel aufgebaut, neben einem Laptop ist eine beeindruckende Zahl von Geräten und Kästchen zu sehen, die zwischen zwei kleinen Lautsprechern auf Ständern stehen, ein Subwoofer sorgt für Wums. Hinzu kommen jede Menge Kabel - eine Unzahl von Geräten ist miteinander verbunden. Manchmal nimm der Experimentalmusiker mit einer Art Mikrofon vermutlich induktive Schwingungen auf und verändert die Töne und Klänge durch Annäherung und Entfernung.

So sind hier praktisch bald alle Geräusche versammelt, die man in der Aufnahmetechnik oder beim Beschallen von Konzertsälen mit teilweise großem Aufwand dämpft oder unterdrückt - manche davon hat man einfach noch nie gehört, bevor Phillipp sie zu seinen Installationen zusammenfügte. Der Wiesbadener lässt zunächst die Gesamtlautstärke ganz langsam zunehmen, hier geht es nicht ums Beeindrucken, alles geschieht langsam und ohne Hast, was wiederum dem Publikum dazu verhilft, zu sich zu kommen und zu entspannen. Die Gestaltung der Kirche ist dabei hilfreich: Kerzen brennen, zahlreiche Lampen tauchen den riesigen Raum in angenehmes, gedämpftes Licht und sorgen für ein ästhetisch gediegenes Ambiente.

Phillipp präsentiert derweil eine Reihe von charakteristischen Elementen: mal Rauschen, mal einen künstlichen Wasserfall, eine große Brandung, Morsetöne oder auch einen Telefonwählton oder ein Besetztzeichen. Er sammelt viele seiner Elemente einfach im tontechnischen Alltag auf. Dazu passt, dass ein an der Kirche vorbeifahrendes Motorrad fast schon zur Performance zugehörig erscheint; angenehm. Wenn es nur nicht so lausig kalt wäre.

Es ist ein enormes Spektrum, das hier aufgefahren wird, Phillipp mischt differenziert Geräusche zu einem integrierten wuchtigen Klanggebirge zusammen. Zu erleben sind klangliche Höhenflüge, Schwebungen in beiden Sinnen des Wortes, eine Erinnerung an "Das Boot" kommt hinzu. Die Fenster strahlen mit langsam wechselndem Farbton, alles passt zwanglos zusammen, und man vergisst ganz leicht die Zeit.

Eine Sequenz gewinnt spürbar musikalische Qualität; sie offenbart Vielfalt, Textur, Leben - eine großartige Komposition. Leider sind die Sätze generell nicht besonders deutlich durch Pausen getrennt, was die Orientierung erschwert. Insgesamt ist aber eine Reihe von anregenden "Sätzen" im dramaturgischen Sinne zu erleben, zwischen denen der Alltag kurz ins Gebäude hereinwogt. Um 18 Uhr läutet die Kirchenglocke, und auch sie wird bald Teil des Klangkosmos. Der verlangsamt sich im zweiten Teil, immer mehr und scheint nahezu stehen zu bleiben. Dann ein letzter Windhauch, das passende Ende? Nein, Ulrich Phillipp macht weiter.

Die Reihe wird am Samstag, 6. März, von 17 bis 19 Uhr fortgesetzt mit dem Duo "Neverland", das sich improvisatorisch den Beziehungen zwischen Kirchenorgel, Kirchenakustik, Klarinette und Saxophon widmet, angesiedelt zwischen Neuer Musik, Free Jazz und freier Improvisation.