Gesellschaftstanz: Rot-Weiß bietet Schnupperkurse

GIESSEN - Mit den "Herbst-Tanz-Schnupperwochen" bietet der Rot-Weiß-Club Gießen die Möglichkeit, das vielfältige Angebot des Tanzsportvereins im Bereich der Gesellschaftstänze kennenzulernen. Speziell an Anfänger und Wiedereinsteiger im Tanzen richtet sich die neue Gesellschaftstanzgruppe unter der Leitung von Jutta Maaß. Dabei lernen die Teilnehmer die wichtigsten Grundschritte und Bewegungen der Standard- und lateinamerikanischen Tänze, um sich sicher auf dem Parkett zu bewegen. Die Anfänger-Tanzgruppe findet immer freitags von 20 Uhr bis 21.30 Uhr statt (Übungsort: Sporthalle C der Alexander- von-Humboldt-Schule in Gießen).

Interessierte können ihre Tanzkenntnisse auch in einer der weiteren Gesellschaftstanzgruppen des Vereins wieder auffrischen, verfeinern und verbessern. Neben der richtigen Tanztechnik kommt natürlich auch der Spaß nicht zu kurz.

Neu im Angebot ab 2. November sind zudem zwei Tanzgruppen, die sich an Studenten und junge Tanzinteressierte richten. In den beiden Leveln Mittelstufe und Fortgeschrittene wird Luana Sommer, selbst aktive Tänzerin der Turniersektion, die Teilnehmer immer montags um 20 beziehungsweise 21 Uhr in der Sporthalle der Sandfeldschule unterrichten.

Aufgrund der derzeit bestehenden Hygieneregelungen hinsichtlich Corona wird um eine vorhergehende Anmeldung für das Schnuppern und den Besuch in einer der Tanzgruppen gebeten. Kontaktaufnahme ist per E-Mail an info@rwc-giessen.de möglich. Weitere Informationen sind auf der Homepage des Rot-Weiß-Clubs Gießen unter www.rwc-giessen.de einzusehen.