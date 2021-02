Gesicht und Haltung zeigen

Zum Gedenken der Opfer des Anschlags in Hanau vor einem Jahr versammelten sich am Freitagabend mehr als 800 Demonstranten in der Gießener Innenstadt. (Fotos: Schäfer)

GIESSEN - GIESSEN. Einen solch langen Demonstrationszug hat Gießen lange nicht gesehen. Es ging um das Gedenken der Opfer des rassistischen Anschlags in Hanau genau vor einem Jahr am 19. Februar 2020, bei dem es neun Tote und fünf Verletzte gegeben hatte. Als die Teilnehmer sich in Bewegung setzten, zählte die Polizei 684 an der Zahl. Als die Demonstrierenden nach einer Wegstrecke um den Anlagenring bis zum Neustädter Tor über den Marktplatz eine knappe Stunde später am Berliner Platz eintrafen, hatten sich noch weit über hundert Personen ihnen angeschlossen. Knapp wurde es für die mehr als nunmehr insgesamt gut 800 Personen auf dem Rathausvorplatz, hieß es doch die Corona-bedingten Abstände einzuhalten. So musste ein Teil auf den hinteren Bereich bis zur Parkhauseinfahrt ausweichen. Eine ganze Reihe von Organisationen, Gruppen, Verbänden, Vereinen, Initiativen und DGB hatten zur Teilnahme aufgerufen. Die Parteien blieben außen vor, wenngleich Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz zu sehen war; allerdings an diesem Abend nicht in offizieller Mission, sondern als Privatperson.

Während der anderthalbstündigen Kundgebung wurde der Opfer des rechtsterroristischen Anschlags in Hanau mit einer Schweigeminute gedacht und den Angehörigen Solidarität und Beistand angeboten. Auf vielen Plakaten und Bannern war zu lesen: „Hanau war kein Einzelfall“, „Hanau ist überall“, „Nie wieder Hanau!“, „Kein Platz für Rassismus!“, „Rassismus tötet“, „Wir klagen an und fordern: Erinnerung! – Aufklärung! – Gerechtigkeit! – Konsequenz!“ – All dies spiegelte sich in den Reden während der Kundgebung wider. „Lückenlose Aufklärung“ forderte zeitgleich bei einer Veranstaltung in Hanau auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

DGB-Kreisvorsitzender Klaus Zecher sagte, dass angesichts der rassistisch motivierten Morde in Hanau jeder gefragt sei, Gesicht und Haltung zu zeigen. „Die maßgeblich gerade durch die AfD betriebene Verschiebung des politischen Diskurses nach rechts darf nicht weiter hingenommen werden. Für alle Parteien verbiete sich jegliche Zusammenarbeit mit ihr. Aus Worten, die Rassismus und Fremdenfeindlichkeit propagierten, würden Taten erwachsen. Als sich Thomas Kemmerich im vergangenen Jahr mit den Stimmen von Rechtsextremen zum Ministerpräsidenten habe wählen lassen, sei das Entsetzen groß gewesen. „Während in den Parteizentralen noch überlegt wurde, wie mit diesem ‚Malheur‘ umzugehen ist, stand die Zivilgesellschaft schon auf der Straße und vor den Parlamenten, um klar zu machen: Kein Fußbreit den Faschisten und seinen Steigbügelhaltern!“

Fotos: Schäfer

Bahar Özel prangerte die „ständige Kategorisierung in Herkunftsgraden“ an. „Die ist nicht mehr zeitgemäß, sondern auch falsch. Auch ein sogenannter Migrationshintergrund sagt nichts über den Menschen aus, den ich vor mir stehen habe.“ Tim van Slobbe, der Vorsitzende des Ausländerbeirates des Landkreises, der die Interessen der ausländischen Einwohner vertritt, sprach über die rassistische Ungleichwertigkeitsideologie. „Alle Menschen sind wertvoll und mit den gleichen Rechten ausgestattet.“ Von rassistischen Anschlägen seien fast immer Ausländer betroffen oder Deutsche, die von Rassisten als Ausländer eingeordnet würden. „Auch der Täter in Hanau war ein Rassist.“ Noch am Abend vor der Tat habe er eine Rede vom AfD-Führer Höcke angeschaut, wo dieser gesagt habe, es sei „nicht undemokratisch, wenn man eine millionenfache Masseneinwanderung, die illegal ist, aus tiefstem Herzen heraus ablehnt und Sorgen um die Identität des Landes hat“. Mit solchen Worten liefere die AfD die Ideologie für rechtsextreme Gewalttäter. „Und das geschieht auch in Hessen; und auch im Landkreis Gießen.“ Bereits im Vorfeld hätte das Attentat verhindert werden können. „Der Täter hat seine Tat mehrfach angekündigt, beim Hanauer Staatsanwalt und beim Generalbundesanwalt.“ Nichts sei passiert. „Der Täter durfte seine Waffen behalten. Seine Waffenbesitzkarte wurde sogar verlängert.“

Stadtschulsprecher Stergios Svolos will mit Bildung und Menschlichkeit Hass und Rassisten die Stirn bieten: „Nachhaltige Veränderung für die Gesellschaft von Morgen beginnt in unseren Schulen.“