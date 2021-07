Jetzt teilen:

GIESSEN - Am Donnerstag, 15. Juli, um 19 Uhr spricht SPD-Bundestagskandidat Felix Döring auf YouTube live mit Prof. Andreas Vilcinskas. Dieser leitet in Gießen ein Zentrum für die Erschließung von Bioressourcen, etwa aus Insekten, für die Anwendung in Medizin, Pflanzenschutz oder Lebensmittelindustrie und gilt als einer der weltweit führenden Experten. Die Übertragung erfolgt unter www.felix-doering.de/youtube.