Gesprächsgruppe für Angehörige trifft sich online

GIESSEN - Wegen der Corona-Lage kann das monatliche Treffen der Angehörigen-Gesprächsgruppe an der Uni-Psychiatrie in Gießen auf absehbare Zeit nicht in der gewohnten Form stattfinden. Stattdessen bietet die Klinik zusammen mit dem Verein Angehörigengruppe Mittelhessen Treffen in einem virtuellen Gruppenraum im Internet an. Wie einfach und gut das funktioniert, zeigte sich dieser Tage bereits beim Novembertreffen, an dem sich neben den klinischen Ansprechpartnern zahlreiche Angehörige beteiligten. Wie die Vorsitzende des Vereins, Jutta Seifert, hervorhob, hat das virtuelle Treffen gerade in der dunklen Jahreszeit auch Vorteile vor allem für weiter entfernt wohnende oder nicht so mobile Mitglieder.

Während der Verein noch im Oktober sein 20-jähriges Bestehen mit einem erfolgreichen Angehörigentag zum Thema „Systemsprenger“ begehen konnte, muss im Dezember auf die traditionelle Weihnachtsfeier verzichtet werden. Die Jahreshauptversammlung wird auf das nächste Jahr verschoben. Trotzdem bemüht sich der Verein, die gewachsenen Netzwerke auch in dieser schwierigen Zeit zu pflegen und auszubauen. Ein bewährtes Mittel dazu ist neben dem monatlich versandten Rundbrief der Kontakt über E-Mail kontakt@angehoerige-mittelhessen.de und die telefonische Hotline Telefon 0151/54877805 (AB/Rückruf). Informationen vermittelt darüber hinaus die Homepage www.angehoerige-mittelhessen.de.