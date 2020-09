Gestohlenes Handy entdeckt

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Am Bahnhof in Gießen wurde letzte Woche ein 36-Jähriger durch die Bundespolizei kontrolliert. Der Mann hatte sich nicht an ein bestehendes Rauchverbot gehalten. Bei der Fahndungsüberprüfung kam heraus, dass er mehrfach wegen Diebstahls aufgefallen war. Bei der anschließenden Durchsuchung, im Bundespolizeirevier Gießen fanden die Beamten ein Smartphone. Dies wurde vor circa vier Wochen als gestohlen gemeldet. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Algerier ein Ermittlungsverfahren eröffnet.