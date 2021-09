Gesund im Betrieb

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Es mangelt an Fachkräften, dafür nimmt das Bewusstsein in Gesundheitsfragen auch in Betrieben zu. Wenn es zu einer spürbaren Verbesserung der Gesundheit der Beschäftigten kommen soll, sind die Angebote für Unternehmen vielfältig. Im Rahmen des Projektes „GiBt mehr – Betriebspartnerschaft Gießen“ können zehn Kleinbetriebe nun gemeinsam von überbetrieblichen Maßnahmen profitieren und gleichzeitig eine Vorreiterrolle im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung und des Arbeitsschutzes einnehmen.

Das Regierungspräsidium (RP) Gießen und die Krankenkasse IKK Südwest haben gemeinsam das Projekt in Gießen ins Leben gerufen. Hierzu finden am Mittwoch, 8. September, und Dienstag, 14. September, zwei Infoveranstaltungen statt – online und in Präsenz. Eine Voranmeldung zu den Infoveranstaltungen ist bis Dienstag, 7. September, möglich bei Ina Minch von der IKK Südwest (0641/2655-9311, ina.minch@ikk-sw.de) oder bei Michèle Wachkamp / Claudia Flake (beide RP Gießen, 0641/303-3277 oder -3271, michele.wachkamp@rpgi.hessen.de oder claudia.flake@rpgi.hessen.de) oder unter https://bgm.ikk-suedwest.de/events/.

Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich hat die Schirmherrschaft übernommen: „Mit ,GiBt mehr – Betriebspartnerschaft Gießen‘ können wir kleine Unternehmen in der Region darin unterstützen, mit gesunden Arbeitsbedingungen attraktive Arbeitsplätze zu bieten und Fachkräfte zu binden.“ Für das Projekt werden Unternehmen in Gießen mit bis zu 30 Mitarbeitern gesucht, die ihre betriebliche Gesundheitsförderung und den Arbeitsschutz effektiv verbessern möchten.

„Gießen eignet sich hervorragend für ein Betriebspartnerschaftsprojekt“, ergänzt Daniel Volksheimer (Regionaldirektor IKK Südwest). Gesundheitsberaterin Ina Minch kenne sich bestens mit betrieblichem Gesundheitsmanagement in Betriebspartnerschaften aus und habe bereits im Rhein-Main-Gebiet mit Arbeitgebern zahlreiche Projekte umgesetzt, um die Gesundheit der Mitarbeiter zu fördern. „Mit gezielten Maßnahmen gelingt es uns, Erkrankungen der Mitarbeiter vorzubeugen, Gesundheitspotenziale zu stärken und das Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu verbessern.“ Dies sei immer eine individuelle Zusammenarbeit mit jedem Unternehmen und deren Beschäftigten. „Damit wollen wir sowohl die junge Unternehmerszene als auch Traditionsbetriebe mit vielfältigen Möglichkeiten unterstützen.“ Begleitet werden die Analyse der betrieblichen Situation und die Umsetzung von Maßnahmen der Unternehmen von Experten des Fachzentrums für systemischen Arbeitsschutz beim RP Gießen. Das Projekt ist eine Aktivität des vor drei Jahren gegründeten Netzwerkes „Gesundheit im Betrieb“ der Region Mittelhessen.