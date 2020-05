Gesundheitswesen kommunalisieren

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Der Kreisvorstand der DKP Gießen befasste sich auf seiner letzten Sitzung mit den Auswirkungen der Corona-Krise auf das Gesundheitswesen. Gernot Linhart kritisierte dabei die gerade laufende Fusion der Rhön-Kliniken AG, die das UKGM mit dem Asklepios-Konzern betreibt. Dies werde weitere Verschlechterungen bei den Arbeitsbedingungen und der Betreuung von Patienten mit sich bringen. Henning Mächerle wies in diesem Zusammenhang auf die Änderung des Arbeitszeitgesetzes hin, die es dem Arbeitsministerium erlaubt, in „außergewöhnlichen Notfällen“ Ausnahmen zu erlassen. Für Beschäftigte in „systemrelevanten Berufen“, also auch in der Medizinbranche, gelten seit dem 10. April Arbeitszeiten von bis zu 12 Stunden am Tag und 60 Stunden in der Woche. Die DKP fordert mehr Personal, eine angemessene Bezahlung und die Rekommunalisierung des Gesundheitswesens.