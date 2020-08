GEW Gießen kritisiert: Schulen werden allein gelassen

Händewaschen kann kein Ersatz für fehlenden Abstand in Schulen sein, kritisiert die GEW in Gießen. Foto: Görlach

Giessen (red). "Zu wenig Vorgaben, zu unvorsichtig, zu viel Risiko": Susanne Arends, Nina Heidt-Sommer und Oliver Klein von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Gießen sind skeptisch, was die Schulöffnungen betrifft. "Die Schulen werden weiterhin in vielen Punkten alleinegelassen", bemängeln sie in einer Pressemitteilung. Darüber hinaus kritisieren die GEW-Vorsitzenden, dass die getroffenen Regelungen wenig geeignet seien, Übertragungen des Coronavirus einzudämmen. "Der Verzicht auf feste Gruppen in der Sekundarstufe sowie die fehlende Planung der Schulwege mit den Schulträgern können zu Ansteckungen mit dem Coronavirus in ganzen Schulgemeinden und darüber hinaus führen."

Kein Plan B

Außerdem übt die GEW Kritik an Kultusminister Alexander Lorz für seine Botschaften zum Wegfall des Abstandsgebots: "Es reicht gesunder Menschenverstand, um zu verstehen, dass verstärktes Händewaschen kein Ersatz für fehlenden Abstand sein kann. Abstand ist entscheidend für den Stopp der Verbreitung des Virus", betonen Arends, Heidt-Sommer und Klein. Dass der Hygieneplan des Kultusministeriums zum Schulstart ausdrücklich darauf hinweist, sich als Bediensteter einer Schule "sorgfältig" an die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) zu halten, das innerhalb sowie außerhalb der Unterrichtsräume einen Abstand von mindestens 1,50 Metern empfiehlt, gleichzeitig aber das Abstandsgebot negiert, sei völlig unverständlich.

Lehrkräfte hätten während der Schulschließungen auf vielen Wegen versucht, das Recht auf Bildung zu gewährleisten, und es sei allen Lehrkräften wichtig, dass Schülerinnen und Schüler optimal lernen können. Deshalb vermissen Lehrkräfte Aktivitäten des Kultusministeriums, die Bedingungen des Unterrichts in den Schulen und den digitalen Unterricht zu verbessern. Die GEW nimmt wahr, dass besorgte Lehrkräfte, aber auch besorgte Eltern verstärkt um Beratung bitten. "Das Vertrauen in die Kultusbehörde ist innerhalb der Lehrerschaft auf einem absoluten Tiefpunkt", heißt es in dem Schreiben weiter. Und: "Das Ministerium hat angesichts steigender Infektionszahlen auf einen Plan B verzichtet und keinen Stufenplan vorgelegt, bei welchem Infektionsgeschehen welche Maßnahmen für die Schulen ergriffen werden müssen. Ein Unterricht mit Abstand und besserem Homeschooling bei Erweiterung der Betreuung wäre möglich gewesen.

"Was Digitalisierung betrifft, kam es erst in dieser Woche zu einer Aussage der Berliner Regierungskoalition. Das Land Hessen hat jetzt zwar angekündigt, reagieren zu wollen, aber was ist im letzten halben Jahr passiert?", fragt die GEW. "Es scheitert an der Ausstattung vieler Schulen und vieler Kinder." In Schulen arbeiteten zudem mehr und mehr Beschäftigte als Lehrkraft, die über keine oder keine abgeschlossene Ausbildung verfügen, nennen die Gewerkschafter ein anderes Defizit. Über Jahre seien zu wenige Menschen für ein Studium der Lehrämter, insbesondere des Grundschullehramts, zugelassen worden.

Ungleichbehandlung

Hinzu komme, dass Grundschullehrkräfte trotz gestiegener Anforderungen und gleichwertiger Arbeit mit den anderen Lehrämtern geringer besoldet werden. "Dass den Grundschullehrkräften immer noch keine Wertschätzung und Anerkennung durch gleiche Besoldung zugestanden wird, macht traurig und wütend", erklären die GEW-Vorsitzenden. Schulleitungen seien seit Beginn der Pandemie im Dauerstress. Die ständig neuen Anweisungen des Kultusministeriums, teils mit extrem geringer Vorlaufzeit, stellten zusätzlich vor große Herausforderungen. "Dass vielen Schulen die Durchführung einer zweiwöchigen Ferienakademie angeordnet wurde, führte dazu, dass Schulleitungen in den Sommerferien nicht den dringend benötigten Urlaub machen konnten. Schon die Osterferien waren für die meisten Schulleitungen durch Betreuungsangebote und organisatorische Arbeiten ausgefüllt. Statt die Schulleitungen zu entlasten, war mit der Ferienakademie ein erheblicher, in Teilen überflüssiger Verwaltungsaufwand verbunden. Wieder wurde Verantwortung auf Schulen abgewälzt, anstatt klare Vorgaben des Kultusministeriums zu machen", erklären die GEW-Vorsitzenden.

Auch wenn das Schuljahr jetzt aufgrund der außerordentlichen Anstrengungen der Schulen einigermaßen planvoll startet, befürchten sie, dass ein normaler Regelbetrieb nicht lange aufrechterhalten werden kann. Wie schon vor den Ferien gäbe es in vielen Schulen Lehrkräfte, die der Risikogruppe angehören und nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden können. Dass die hierdurch für den Unterricht fehlenden Stunden nach Maßgabe des Kultusministeriums nur zur Hälfte ausgeglichen werden, führe zu einer Ungleichbehandlung zum Schaden von Schülern und Lehrerkollegien, die massiv zu kritisieren sei. Dem Staatlichen Schulamt sei es ausdrücklich zu verdanken, dass teilweise deutlich mehr Stunden ausgeglichen werden, als vom Ministerium vorgegeben.

Überlastung

Steigendes Infektionsgeschehen, Corona-bedingte Überlastung von Schulleitungen und Kollegien und halbherzige Vorgaben durch das Ministerium seien Probleme, die umso schwerer wiegen, da das Schulsystem in den vergangenen Jahren systematisch unterfinanziert wurde. Fehlende landesweite Vorgaben zur Digitalisierung, zu wenige ausgebildete Lehrkräfte und das Abwälzen der Verantwortung für Bildungserfolg auf die Schulen vor Ort zeigten die Probleme für alle - Schüler, Eltern und Lehrer - erkennbar auf.

"Der Kultusminister hofft darauf, dass keine zweite Welle der Infektionen kommt. Über das Pandemiegeschehen bestimmt aber nicht der Kultusminister. Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und Eltern hoffen, dass der Kultusminister die richtigen Entscheidungen trifft und einen Stufenplan vorlegt, ab wann vom Regelbetrieb in den eingeschränkten Regelbetrieb und notfalls auch ins Homeschooling zurückgekehrt werden muss. Dieser Plan muss untermauert werden mit technischer Ausstattung und technischen Formaten, die auch eine Beschulung auf Distanz ermöglichen", erklären die drei GEW-Vorsitzenden.