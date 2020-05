Gezielter Sound von der THM in Gießen auf die Ohren

Schickes Design: der Ultraschall-Richtlautsprecher-System mit integrierter Bewegungsdetektion". Foto: THM

GIESSEN. Lautsprecher stehen in jedem Wohnzimmer. In vielen Farben und verschiedenen Größen. Doch gewöhnliche Audioquellen besitzen ein riesiges Schallfeld, wodurch Menschen mitunter ungewollt Opfer zu lauter Beschallung werden. Diese potenzielle Gefährdung könnte dank des Ultraschall-Richtlautsprecher-Systems mit integrierter Bewegungsdetektion jedoch schon bald der Vergangenheit angehören. Bereits seit 2017 forscht ein dreiköpfiges Entwicklungsteam um Prof. Klaus Rinn, Dr. Michael Kreutzer und Jakob Czekansky an der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) an der Konstruktion eines neuartigen Beschallungs-systems. Dabei haben sich die Wissenschaftler das Ziel gesetzt, den Ist-Zustand der Lautsprecher-Technologie zu verbessern und damit völlig neue Möglichkeiten zu schaffen.

Ursprünglich hatte das Trio ein Ultraschall-Richtlautsprecher-System zur Realisierung eines Kunstprojektes in der Kieler Innenstadt entwickelt. Dort wurde ein Relief des Ehrenbürgers Ludwig Gödecke durch eine gerichtete Audioquelle erweitert. Passanten sollten hiermit den Eindruck gewinnen, dass ein Ton direkt von dem Relief ausgeht. Die Konstruktion sei "eine Art akustischer Laserstrahl", erläutert Prof. Klaus Rinn. Der Schall könne gerichtet ausgestrahlt werden und somit gezielt einzelne Personen ansprechen. Durch die geringe Reflexion nehme die weitere Umgebung außerhalb des eng bezifferten Bereiches daraufhin keinerlei Geräusche wahr.

Jakob Czekansky, der das Projekt in seiner Bachelorarbeit am Institut für Technik und Informatik bearbeitet hat, sieht genau darin den größten Mehrwert der Erfindung. Bislang seien Lautsprecher nicht in der Lage gewesen, zielgerichtet Personen zu beschallen. Mit der neuen Konstruktion werde dies nun möglich. Die Konzeption biete zusätzlich die Option, einen Gegenstand aus der Ferne mit Audioinformationen zu versorgen. Die Funktionsweise des Richtlautsprecher-Systems sei eigentlich recht simpel. Über einen Infrarot-Sensor oder einen Ultraschall-Impuls-Sonar nimmt das Gerät Bewegungen im beschallten Bereich wahr. Ist dies der Fall, sendet der entwickelte Richtlautsprecher einen modulierten Ultraschallstrahl an den jeweiligen Gegenstand, der beschallt werden soll. Von dort wird durch die Reflexion des gebündelten Strahls das Objekt hörbar gemacht. Aufgrund der starken Bündelung des Ultraschall-Signals kommen die Audio-Informationen zentimetergenau beim Zuhörer an. Möglich machen dies winzig kleine Ultraschall-Sender-Kapseln, die in großer Anzahl einen Lautsprecher mit stark gerichtetem Schallstrahl bilden.

Insbesondere die Vielseitigkeit der Erfindung mache die Konzeption für Unternehmen interessant. "Grundsätzlich ist der Richtlautsprecher für alle Menschen sinnvoll", betont Klaus Rinn. Besonders an Orten des öffentlichen Lebens könnten Personen von dem Richtlautsprecher profitieren. Das System eigne sich beispielsweise für den Gebrauch an Bus- und Bahnhaltestellen oder auch vor Schaufenstern, wo örtlich eng begrenzt Tonaufnahmen angeboten werden können. Auch als Ersatz für Audioguides in Museen sei die Technologie denkbar. Im Grunde könne jedes Objekt effektiv beschallt werden. "Daher könnte das System auch in der industriellen Fertigung eingesetzt werden, beispielsweise zum Abruf von Audio-Informationen bei Montageaufgaben".

TEXTE VON STUDENTEN In dem Seminar "Forschung verständlich machen: Wissenschaft in der Tageszeitung" haben sich Studierende der Fachjournalistik Geschichte der Justus-Liebig-Universität (JLU) ein Semester lang mit den theoretischen und praktischen Herausforderungen der Berichterstattung über wissenschaftliche Vorträge und Projekte der beiden Gießener Hochschulen beschäftigt. Zum Abschluss konnten sie sich dann selbst ein Thema suchen und ausprobieren, die jeweils ganz unterschiedlichen fachlichen Zusammenhänge anschaulich und verständlich aufzubereiten. .Auf der Hochschulseite des Anzeigers werden nun einige der dabei entstandenen journalistischen Texte vorgestellt.

"Widrigem Wetter trotzen"

Selbst die Grundvoraussetzungen für den Gebrauch im Freien seien gegeben, denn der Ultraschall-Richtlautsprecher mit integrierter Bewegungsdetektion trotze widrigsten Wetterbedingungen. "Das Gehäuse wurde extra so konstruiert, dass kein Wasser hereinkommen kann".

Die Entwickler könnten sich daher einen strategischen Sponsor an der Seite gut vorstellen. "Es wäre schön, einen Anwendungspartner für das Produkt zu finden", gibt der studierte Informatiker und Ingenieurwissenschaftler Michael Kreutzer offen zu. Das Projekt sei noch nicht vollständig abgeschlossen und biete Raum für die unterschiedlichsten Absatzmärkte. Einzelne Museen hätten schon Interesse an der neuen Technologie bekundet. Daher hoffe das Entwicklerteam, die Anwendung in naher Zukunft im öffentlichen Leben austesten zu können.

Bei der Weiterentwicklung dieses, aber auch anderer Systeme, versuchen die Wissenschaftler des Instituts für Technik und Informatik, die Studenten aktiv in die Forschung einzubinden: "An der Technischen Hochschule Mittelhessen werde die praktische Ausbildung großgeschrieben. Unser primäres Ziel ist es, die Studenten maximal gut auszubilden. Natürlich sind wir auch Spielkinder, die rumwerkeln", so Kreutzer.

Der Ultraschall-Richtlautsprecher mit integrierter Bewegungsdetektion bietet völlig neue Möglichkeiten für den Einsatz von Audioquellen. Das System ist vielseitig einsetzbar und kann zukünftig dafür sorgen, dass Personen im gleichen Raum, völlig unabhängig voneinander, stressfrei unterschiedliche Audio-Informationen konsumieren können. Daniel Engeland