GGO lädt zu Infotag als Online-Format

GIESSEN - (red). Trotz der aktuellen Lage möchte die Gesamtschule Gießen-Ost für alle Eltern, deren Kinder die jetzige Klasse 4 einer Grundschule besuchen, einen Informationsabend anbieten. Dieser wird als Livestream im Internet zu verfolgen sein und es stehen zwei Termine zur Auswahl: am 11. November und am 18.November jeweils von 18 bis 19.30 Uhr. Der entsprechende Login für einen dieser inhaltsgleichen Abende ist an dem jeweiligen Veranstaltungstag über die Homepage www.ostschule.de möglich.

Pädagogische Leitideen

Bei der Veranstaltung wird es um die Besonderheiten und Vorteile einer integrierten Gesamtschule gehen. Hierzu zählen die pädagogischen Leitideen, wie etwa eine intensive Beziehungsarbeit und ein wertschätzendes Miteinander. Zudem wird beispielsweise über den „Schwerpunkt Musik“, über die Auszeichnung als „Umweltschule“, und die „Erziehung zur Leistungsbereitschaft und Förderung“ (Kurse, Gütesiegel für Hochbegabte), nicht zuletzt auch über die Gesamtschule als erste Ganztagsschule nach der Klasse 4 informiert. An der GGO sind alle Abschlüsse möglich, wobei das Abitur in der Regel nach neun Schuljahren erreicht wird.

Auch der Tag zum Kennenlernen und zum Schnuppern im Jahrgang 5 an der Gesamtschule Gießen-Ost wird am 28.November von 9 bis 13 Uhr online erfolgen. Hier wird es in Kürze eine Anmeldungsmöglichkeit und weitere Informationen über die Homepage der Schule geben.