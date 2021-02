Gießen: 1000. Schlafsack für Wohnungslose überreicht

Freuen sich über große Spendenbereitschaft (v.l.): Andreas Schmidt (Diakonisches Werk Gießen), Prof. Heinz Zielinski und Andre Heinrich (Doktorand an der Uni Gießen), der sich zusammen mit anderen Studierenden für Obdachlose engagiert. Foto: Patrick Sertel / Landesstiftung Miteinander in Hessen

GIESSEN - Wir erleben zurzeit einen eisigen Winter mit zweistelligen Minus-Temperaturen. Für Menschen, die auf der Straße leben - laut einem hr-Bericht vom Donnerstag sind das in Gießen etwa 20 Personen -, ist die klirrende Kälte lebensgefährlich. Die Landesstiftung "Miteinander in Hessen" und die Diakonie Hessen sammeln mit ihrer Aktion #wärmespenden Geld für Obdachlose und stellen ihnen Isomatten, Schlafsäcke und weitere Soforthilfen zur Verfügung. Der geschäftsführende Vorstand der Landesstiftung, Heinz Zielinski, überreichte am Freitag im Tagesaufenthalt "Die Brücke" des Diakonischen Werks Gießen den 1000. Schlafsack in dieser Wintersaison an einen wohnungslosen Menschen. "Die große Spendenbereitschaft in schwierigen Zeiten ist ein enorm positives Signal und ermöglicht es uns jetzt, mit Schlafsäcken und Isomatten zu helfen", betonte der in Gießen bestens bekannte Heinz Zielinski. Über 900 Schlafsäcke seien allein in dieser Saison bereits verteilt worden.

Die Tagesaufenthalte bieten wegen der Corona-Maßnahmen zurzeit weniger Menschen Schutz vor Kälte und Nässe, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Auch Notunterkünfte können aufgrund der Abstands- und Hygienemaßnahmen nicht mehr mit der gleichen Anzahl von Hilfebedürftigen belegt werden wie in der Vergangenheit. "Jeder verteilte Schlafsack kann Leben retten", sagt Carsten Tag, Vorstandsvorsitzender der Diakonie Hessen. "Gerade jetzt ist es überlebenswichtig, dass wir die Menschen auf der Straße nicht vergessen." Wohnungslose Menschen, die es nicht schafften, Beratungsdienste und Übernachtungseinrichtungen zu nutzen, würden von Mitarbeitenden der Diakonie Hessen aktiv aufgesucht. "Wir bieten den Menschen weitergehende Hilfen an und händigen bei Bedarf Schlafsack und Isomatte aus. Wir sind froh und dankbar, dass wir in unserem Engagement nicht alleine sind." Über die Aktion #wärmespenden erlebe man, wie viele Bürger sich für wohnungslose Menschen engagieren.

In diesem Winter konnten bereits knapp 60 000 Euro an Spenden eingesammelt werden, die über Großspender verdoppelt wurden. "Wir sind den Spenderinnen und Spendern sehr dankbar. Doch der Bedarf ist bei mehreren Tausend wohnungslosen Menschen in Hessen groß", betont Carsten Tag. "Spenden auch Sie - Ihre Spende kann Leben retten."

Spendenkonto:

Evangelische Bank

DE12 5206 0410 0004 0506 06

Stichwort: wärmespenden

Internet: www.diakonie-hessen.de/aktuell/waerme-spenden