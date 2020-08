Gießen: 20-jähriger Radfahrer erliegt nach Unfall schweren Verletzungen

Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (red). Nachdem es am Mittwoch vergangener Woche in der Ludwigstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer kam, erlag der 20-jährige Radler aus Gießen am Dienstag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, teilt die Polizei mit. Der folgenschwere Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und einem Mazda, an dessen Steuer eine 22-jährige Gießenerin saß, ereignete sich am 12. August gegen 21.30 Uhr im Kreuzungsbereich Ludwigstraße/Liebigstraße. Ein Sachverständiger war auf Anordnung der Staatsanwaltschaft bereits am Abend des Unfalls mit der Ermittlung der Ursache beauftragt worden. Diesbezügliche Ermittlungen dauern an.