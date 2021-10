"Gießen 46ers" weisen Kritik der Oberbürgermeisterin zurück

Die 46ers würden die Osthalle gern umbauen und erweitern. Ihre Pläne haben sie bereits vorgestellt. Archivfoto: Schepp

GIESSEN - Als die 46ers in der vergangenen Woche ihre Pläne für die Osthalle vorstellen, reagiert Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz scharf. Es sei "kein guter Stil der 46ers, über den Kopf der Schule hinweg Ideen und Pläne zu veröffentlichen, die zuvorderst die Schule - aber auch den Haushalt der Stadt - betreffen. Und es ist auch kein guter Stil, von der bisher geübten Zusammenarbeit abzurücken und durchschaubar den Wahlkampf nutzen zu wollen, um die eigenen neuen Pläne durchzusetzen", moniert die Rathauschefin. Die 46ers weisen diese Kritik zurück und begründen den Schritt in die Öffentlichkeit. "Wir hatten nach den auch noch in den letzten Wochen geführten Gesprächen den Eindruck, dass Teile der Stadtpolitik den Ernst der Lage nicht erkannt haben. Auch über ein Jahr nach der Vorstellung unserer durchgerechneten Pläne war für uns nicht erkennbar, dass bei weiterem Abwarten die notwendige kurzfristige Grundsatzentscheidung zu erwarten gewesen wäre", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Geschäftsführer Sebastian Schmidt, dem Aufsichtsratsvorsitzenden Wolfgang Greilich und seiner Stellvertreterin und Vorsitzenden der Basketball-Akademie, Christiane Roth.

Sportstadt voranbringen

Die Idee des Clubs, die das Planungsbüro "blfp" in Form gebracht hat: die Osthalle umbauen, ausbauen und erweitern. Dadurch würden insgesamt vier bis sechs Felder, 5000 Zuschauerplätze, Kraft- und Physioräume sowie Platz für die Akademie und die Geschäftsstelle verfügbar. Insgesamt rechnen die 46ers mit Kosten in Höhe von 20 Millionen Euro und damit mit deutlich weniger als für den Neubau einer Multifunktionsarena anfielen. Eine vorliegende Machbarkeitsstudie geht in dem Fall von rund 40 Millionen Euro Kosten aus. "Da die Hallensituation in Gießen nicht nur für den Bundesligabasketball, sondern insgesamt für den Schul- und Breitensport mehr als angespannt ist und hinter die Situation selbst in vielen Zweitligastandorten zurückfällt, haben wir den Sachverstand im Gesellschafterkreis der 46ers genutzt und zunächst Ideen zur Verbesserung gesammelt. Uns ist es wichtig, die vor allem von der Oberbürgermeisterin stets propagierte 'Sportstadt Gießen' tatsächlich voranzubringen", führen Schmidt, Greilich und Roth aus. Diese Überlegungen seien in die vorgestellten Planungen gemündet, die "wir schon im Lauf des letzten Jahres den politisch Verantwortlichen in Magistrat und Stadtverordnetenversammlung vorgestellt haben".

Stadträtin Astrid Eibelshäuser und sie selbst seien im Vorfeld der Pressekonferenz in der vergangenen Woche über die Ideen der 46ers informiert worden, formuliert dagegen die OB in einer Stellungnahme. "Eine Prüfung der Stadt - insbesondere der tatsächlichen Kosten oder auch der möglichen Zuschüsse von Land oder Bund, der Sinnhaftigkeit am Standort, der langfristigen Nutzbarkeit der Halle et cetera - konnte natürlich noch nicht erfolgen. Eine Vorabinformation beziehungsweise Ansprache der Ostschule, die davon unmittelbar betroffen wäre, wäre deshalb auch verfrüht und ist bislang deshalb nicht erfolgt", erläutert die Rathauschefin. Für die Stadt sei noch nichts entschieden. Dazu brauche es mehr als eine Planskizze. Es müssten Antworten auf die Kostenfrage gefunden werden, die Grabe-Bolz in einem Mix aus öffentlichen Geldern und privater Initiative beantwortet sieht. Vor diesem Hintergrund bezeichnet sie die Veröffentlichung der Pläne der 46ers als "über den Kopf der Schule hinweg" und "keinen guten Stil".

Mehr Hallenkapazität

Die Verantwortlichen der 46ers reagieren mit deutlichen Worten: "Den Vorwurf, die Ostschule übergangen zu haben, weisen wir zurück. Unsere Vorstellung war es, unsere Pläne schon im letzten Jahr auch der Ostschule vorzustellen. Auf ausdrücklichen Wunsch der politisch verantwortlichen Gesprächspartner haben wir dies unterlassen. Wir sind im Übrigen der festen Überzeugung, dass mit der Umsetzung unserer Vorschläge die Situation für die GGO deutlich verbessert würde." Statt drei stünden der Schule bei Umsetzung der Pläne vier oder sechs Felder Hallenkapazität zur Verfügung, was auch eine Verbesserung der gesamten Hallensituation in der Stadt und speziell für den Vereinssport bedeute. Die Oberbürgermeisterkandidaten Alexander Wright von den Grünen und Frank-Tilo Becher von der SPD begegnen den 46er-Plänen offen. An der Osthalle gebe es bereits eine Infrastruktur, die Tradition und Ansprüche durch Schul- und Breitensport, argumentiert Wright. In der gewachsenen Stadt brauche man ohnehin mehr Hallenkapazität. "Ich halte die von den 46ers präsentierte Lösung daher für die ökonomisch sinnvollste und unterstütze sie", so Wright. Vor dem Hintergrund langer Planungsdauer sei er dafür, das Geld bereits in den nächsten Haushalt einzustellen. Mit dem "interessanten Entwurf" der 46ers seien noch zahlreiche konzeptionelle und finanzielle Fragen verbunden, meint Becher. "Hier ist es aus meiner Sicht im nächsten Schritt dringend geboten, alle zu Beteiligenden an einen Tisch zu holen, um die Tragfähigkeit der Idee der Basketballer miteinander zu beraten", formuliert der Sozialdemokrat. Es stelle sich die Frage, ob man das Geld gemeinsam mit Investoren, Sponsoren und Förderung zusammenbekomme, ohne andere notwendige Projekte zu gefährden.