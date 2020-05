Gießen: Ab Montag wieder alle Shops in Galerie Neustädter Tor geöffnet

Archivfoto: Friese

Giessen (red). In der Galerie Neustädter Tor sind ab Montag, 4. Mai, so gut wie alle Geschäfte und gastronomischen Angebote wieder geöffnet. Das gelte auch für große Shops wie zum Beispiel H&M, Media Markt oder Penny, wenngleich auf reduzierter Fläche, wie Center-Managerin Fabiola Peiniger in einer Presseerklärung mitteilt. Für höchste Hygienestandards und "Safe Shopping" würden Desinfektionsspender an allen Eingängen installiert, zahlreiche Hinweisschilder angebracht und zusätzliches Servicepersonal engagiert. "Alle Türklinken, Handläufe der Rolltreppen und Aufzüge wurden und werden regelmäßig und intensiv desinfiziert. Zudem sind die Sanitärräume in der Galerie Neustädter Tor, die ebenfalls regelmäßig desinfiziert werden, wieder kostenlos und frei zugänglich, weil diese räumlich getrennt von den einzelnen Geschäften in dem Einkaufszentrum sind", so Peiniger weiter. Dann sei erstmals seit Mitte März auch wieder Wochenendshopping möglich. "Nach vielen Wochen großer Unsicherheit und Isolation ist dies ein Aufbruchsignal und ein Schritt in Richtung Normalität", freut sich die Center-Managerin. Denn Gießen brauche eine lebendige Innenstadt.