Gießen: Aktivisten seilen sich von Autobahnbrücke ab - Festnahmen

Die A485 bei Gießen wurde in beiden Richtungen von der Polizei gesperrt. (Foto: Schäfer)

GIESSEN - Drei Verkehrswende-Aktivisten haben sich am Freitagmorgen von beiden Seiten der Autobahnbrücke über die A 485 in der Grünberger Straße abgeseilt und Banner aufgehängt. Darauf steht unter anderem zu lesen: "Statt Autobahnen: Tram + Fahrradstraßen". Wie einer kurz zuvor versandten Pressemitteilung zu entnehmen ist, ist die Aktion im Rahmen der seit Wochen laufenden Proteste gegen den Weiterbau der A 49 im Dannenröder Forst zu sehen. Die Polizei sperrte die A 485 in beiden Fahrtrichtungen, genauso die Grünberger Straße in diesem Bereich. Auch die Berufsfeuerwehr ist vor Ort und hat auf der Fahrbahn unter der Brücke ein großes Luftpolster aufgestellt. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Erste Mitteilungen erhielt die Polizei gegen 8.45 Uhr. Als die ersten Streifen dort eintrafen, hatten sich zwei Personen über der Fahrbahn Richtung Norden und eine Person Richtung Süden abgeseilt. Vier Personen, die die Handlungen dort unterstützten, wurden festgenommen.

(Text und Fotos werden aktualisiert, sobald neue Infos vorliegen)