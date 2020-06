Gießen: Alice Henke-Saipt ist mit E-Bike als Stadtradel-Star unterwegs

Alice Henke-Saipt ist begeistert von landschaftlich schönen Radstrecken in heimischen Gefilden. Allerdings hat die Fellingshäuserin auch erfahren, dass manche Radwege in schlechtem Zustand sind. Foto: privat

Gießen. "Strahlend blauer Himmel, angenehme Temperaturen, wenig Wind. Ideales Radelwetter", schreibt Dr. Alice Henke-Saipt in ihrem Blog. Der diesjährige Stadtradel-Star hat die dreiwöchige Aktion in vollen Zügen genossen. Und das nicht nur, weil das Wetter größtenteils mitgespielt hat. Die 63-Jährige hat ihre ausgiebigen Touren durch die Region auch dafür genutzt, schöne Naturfotos, wie beispielsweise von Mohn- und Kornblumen, zu machen.

Während normale Stadtradel-Teilnehmer selbst entscheiden konnten, für welche Strecke sie das Fahrrad nehmen, durfte Dr. Alice Henke-Saipt ausschließlich den "Drahtesel" nutzen. Ein Auto war - selbst als Mitfahrer - im Aktionszeitraum tabu.

Bereits zweimal hat die Fellingshäuserin schon beim Stadtradeln mitgemacht, bevor sie 2019 den Entschluss fasste, sich als Radelstar zu bewerben. Und das nach 30 Jahren Abstinenz vom Radfahren. Nachdem sie anfangs ein normales Rad benutzt habe, sei sie schnell auf ein E-Bike umgestiegen.

"Auch im fortgeschrittenen Alter ist Radfahren eine schöne Sache", unterstreicht sie. Den Weg zu ihrer Arbeit im Gießener Rathaus legt Alice Henke-Saipt schon länger via Rad zurück. Nun hat sie viele neue Wege für sich entdeckt. So beispielsweise den Wieseck-Lumda-Radweg, auf dem sie am Pfingstmontag 100 Kilometer von Biebertal nach Laubach und zurück gefahren ist. "Eine so lange Tour hatte ich bisher noch nie gemacht."

Etwas Sorge bereitete ihr dabei allerdings das Durchhaltevermögen des Radakkus. "Im Eco-Modus soll er 100 Kilometer durchhalten, aber wer fährt schon immer im Eco-Modus?", vermerkt sie in ihrem Blog. Zum Glück konnte sie ihren acht Kilo schweren Akku während einer gemeinsamen Kaffeepause mit ihrem Mann Volker Saipt in Laubach aufladen.

Unterwegs hat die Radlerin nette Begegnungen gehabt, wie beispielsweise die mit einem jungen Mann, der sie während einer Pause auf einem der Rastplätze an der Lahn auf ihre gelbe "Stadtradel-Weste" ansprach. "Da stehen ja schon die 1,50 Meter Abstand drauf. Das ist doch noch gar nicht so lange gültig", habe er sich gewundert.

Probleme hatte sie anfangs mit der Orientierung. "Die habe ich ja auch jahrzehntelang nicht gebraucht. Mein bisheriges Navi hat zwei Beine und stets dafür gesorgt, dass ich immer dort angekommen bin, wo ich hinwollte. Tja, leider fährt es kein Fahrrad", erzählt sie lachend. Aber nach einer gewissen Eingewöhnung habe sie es geschafft, mit dem Fahrrad-Navi "Komoot" selbstständig nach Hause zu kommen.

Eine Panne habe sie nur einmal gehabt. "Beim Schalten und gleichzeitigem Bremsen ist die Kette vorne abgesprungen. Mein Mann ist dann extra gekommen und hat die Kette repariert." Nicht geplant war auch, dass die Küchenrenovierung in die Zeit des Stadtradelns fällt. "Aus diesem Grund musste ich mit dem Rad mehrfach in Baumärkte in Lollar und Wetzlar fahren", betont Dr. Alice Henke-Saipt. Einmal habe sie sogar innerhalb des Ortes eine Fensterbank transportieren müssen. Auch mal im Regen zu fahren, war ihr großer Wunsch, der sich gegen Ende des Aktionszeitraums schließlich auch erfüllte.

Mal wieder in Sachen Küche unterwegs, geriet sie in einen richtigen Schauer: "Bei so einem Regen würde man meist nicht losfahren, aber wenn man bereits unterwegs ist, ist es halb so schlimm. Eine solche Fahrt hat etwas Besonderes. Die Luft ist anders, frischer, das nasse Gras hat eine schöne Farbe, es kommen mehr Tiere zum Vorschein", lautet ihr Fazit. Gegen Ende der Radelzeit hat Alice Henke-Saipt, die für das Team der Stadtverwaltung Gießen Kilometer sammelt, weit über 700 Kilometer zusammen. Ihr Fazit: Die Fahrradwege könnten deutlich breiter sein, beispielsweise auf der Strecke von Rodheim nach Heuchelheim. Auch eine Bürgersteigabsenkung beim Verlassen des Radweges wäre wünschenswert. Insgesamt sei aber die Strecke von Fellingshausen nach Gießen gut zu fahren.

Auch der Zustand der Fahrradwege könnte insgesamt verbessert werden. So kämen nicht selten die Wurzeln der Bäume am Wegesrand durch den Belag. Leider würden die Autofahrer auch nicht immer den Mindestabstand einhalten. "Beim Radfahren ist es wichtig, auf Andere zu achten und immer aufmerksam zu sein."