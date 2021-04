Gießen: Am historischen Standort eröffnet neue Jugendherberge

In Gebäude IV im Meisenbornweg soll eine Jugendherberge eröffnen. Foto: Friese

GIESSEN - Die Jugendherberge auf der Hardt in Gießen mag zwar idyllisch gewesen sein, hatte aber keine Zukunft mehr: zu abseits gelegen, zu klein, zu renovierungsbedürftig, nicht mehr zeitgemäß und nicht mehr wirtschaftlich. Dass infolge der Corona-Pandemie Buchungen ausblieben und Übernachtungen storniert werden mussten, gab der Einrichtung den Rest. Der Landesverband Hessen des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) verkündete im September das endgültige Aus für sein "Sorgenkind". Doch schon damals war klar: Perspektivisch sollte ein alternativer, möglichst zentraler Standort gefunden werden, damit der allseits beklagte "absolute Verlust" nicht von Dauer ist. Zumal Gießen "als eine der größeren hessischen Städte und als Universitätsstadt mit vielen jungen Menschen für das DJH einen hohen Stellenwert hat", wie der Vorstandsvorsitzende Timo Neumann gegenüber dem Anzeiger betont.

Die Suche konnte nun erfolgreich abgeschlossen werden. Im Meisenbornweg, wo zwischen 1946 und 1990 etwa 900 000 Deutsche aus der DDR und den ehemaligen Vertreibungsgebieten die erste Station in ein neues Leben durchliefen und noch bis 2018 Flüchtlinge aus aller Welt untergebracht waren, soll in den nächsten zwei bis drei Jahren nicht nur ein Lern- und Erinnerungsort entstehen, sondern in Gebäude IV auch eine neue Jugendherberge mit 120 bis 140 Betten eröffnen. Wann genau es losgeht, könne gegenwärtig noch nicht gesagt werden, "frühestens 2024", bestätigt auf Anfrage Alexander Hoffmann, Pressesprecher des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen (LBIH). Und fügt hinzu: "Das ist alles noch recht weit weg." Daher könne er keine Auskunft darüber geben, welche baulichen Maßnahmen erforderlich sind oder inwieweit sich das Land Hessen als Vermieter und das DJH die Kosten aufteilen. In jedem Fall solle sich die Jugendherberge auch "baulich harmonisch in den Charakter der historisch bedeutsamen Liegenschaft einfügen". Dazu sollen demnächst Detailabsprachen stattfinden, so Timo Neumann, der den Standort "zwischen Bahnhof und Lahn sowie in guter Laufweite zur Innenstadt für sehr geeignet" hält. Geplant sei definitiv eine langfristige Mietdauer. Alle übrigen Räume in den restlichen Häusern, die nicht für den Lernort oder die Herberge infrage kommen, werden von der Niederlassung Mitte des LBIH genutzt. Bislang waren die insgesamt knapp 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Gießen verteilt. Im Sommer sollen noch 100 Kolleginnen und Kollegen aus dem Leihgesterner Weg umziehen.

Die Idee, mit einer Jugendherberge im Meisenbornweg einen neuen Anlauf zu wagen, sei bei der Infoveranstaltung der Oberbürgermeisterin zum Lern- und Gedenkort im vergangenen September entstanden und von der Stadt vorgetragen worden, berichtet die zuständige Dezernentin Gerda Weigel-Greilich. Gemeinsam mit dem DJH habe man dem LBIH dann den Vorschlag unterbreitet. Zu den "besonderen Unterstützern" zähle bereits Ministerpräsident Volker Bouffier. "Neben der verkehrsgünstigen, innenstadtnahen Lage sind vor allem die Synergieeffekte mit dem Lern- und Gedenkort, dem Mathematikum, dem Liebig-Museum und dem 'Lahnfenster' zu erwähnen. Nicht zu vergessen Oberhessisches Museum, Botanischer Garten und Gießkannenmuseum", listet die Stadträtin als Pluspunkte auf. Und ganz grundsätzlich sei eine Jugendherberge in der "Stadt mit dem niedrigsten Durchschnittsalter und einer großen Anzahl Studierender ja eigentlich ein Muss".