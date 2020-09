Gießen: Antrag auf Befangenheit des Richters gestellt

Das Verfahren am Amtsgericht erfuhr eine unerwartete Wendung. Archivfoto: Mosel

GIESSEN. Eigentlich hätte am Donnerstag ein Urteil fallen können. Eigentlich. Doch die Situation am Amtsgericht, wo ein Professor der Justus-Liebig-Universität (JLU) wegen Betrugs angeklagt ist, änderte sich nach bereits einer halben Stunde, als Staatsanwalt Dr. Volker Bützler einen Befangenheitsantrag stellte. Der Vorsitzende Richter Jürgen Seichter habe sich nach Ansicht des Staatsanwalts auf diesen Prozesstermin nicht ausreichend vorbereitet. Deswegen sehe er dort eine Befangenheit des Vorsitzenden, argumentierte Bützler.

Dem vorausgegangen waren erneute Ausführungen des angeklagten Lehrstuhlinhabers. Dieser hatte dem Gericht neue Unterlagen zur Verfügung gestellt. Aus diesen Rechnungen sollte hervorgehen, dass der Professor kein Geld "in die eigene Tasche gewirtschaftet" habe. Es ging ihm bei den fraglichen Rechnungen vielmehr in erster Linie darum, Geld zu sparen. "Mir war es ein Anliegen, mein Professoren-Geld zu sparen. Ich konnte durch die vorsteuerabzugsfähigen Gutachten die Mehrwertsteuer sparen." Das seien, so der Angeklagte, um die 3000 Euro gewesen. "Ich habe es in dem Glauben getan, etwas Gutes für meine Professur zu tun. Es tut mir leid", beteuerte der 60-Jährige vor Gericht.

Zudem bekräftigte er nochmals, dass er die Projekte, darunter eines mit Algen, stets offengelegt und alle notwendigen Stellen in Kenntnis gesetzt habe. "Die Uni war immer über alles informiert. Sie verwaltet die Fördermittel und richtet Kostenstellen ein. Alle Projekte waren im Sinne des Instituts und mit diesem im Einklang", betonte der Professor. Seit dem Woolrec-Skandal von 2012 sei er "intensiv von der Uni beleuchtet worden". Von den Forschungsgeldern, so der Hochschullehrer weiter, wurden auch Gegenstände für andere künftige Projekte angeschafft. Diese sollen mit Einverständnis des Instituts erworben worden sein.

Nach Beendigung seiner Ausführungen und den Nachfragen durch den Vorsitzenden, kam der Staatsanwalt auf die eigentliche Thematik des Tages zu sprechen. "Sie weichen bei unangenehmen Fragen aus. Sie haben jetzt offengelegt, wofür Sie das Geld ausgegeben haben", so Bützler. Die Kernfrage ist für den Staatsanwalt jedoch eine andere: "Ist es in Ordnung, dass Sachen aus anderen Töpfen bezahlt werden? Darum dreht es sich doch heute."

Als der Vorsitzende Seichter wieder das Wort ergriff und sich nochmals über die verschiedenen Rechnungen erkundigte, reagierte der Staatsanwalt mit besagtem Befangenheitsantrag. Es sei offenkundig deutlich, argumentierte Bützler, dass "der Vorsitzende sich auf die heutige Sitzung nicht vorbereitet und die ihm zu Verfügung gestellten Unterlagen nicht gelesen hat. Somit möchte ich hiermit einen Befangenheitsantrag stellen".

Der Antrag wurde daraufhin zu Protokoll genommen. Seichter beendete dann den Prozesstag. Die Verhandlung wird vermutlich Ende dieses Monats fortgesetzt. Voraussetzung dafür ist, dass dem Befangenheitsantrag nicht stattgegeben wird. Sollte dem jedoch so sein, muss das Verfahren neu aufgerollt werden. Und damit würde das ganze Thema um möglicherweise zweckentfremdete Universitätsgelder von vorne beginnen.