Gießen arbeitet Greensill-Debakel auf

Das Greensill-Debakel bleibt zentrales Thema am Berliner Platz. Ein Akteneinsichtsausschuss ist auf dem Weg. Foto: Mosel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Der Schock sitzt tief, als Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz Anfang März verkünden muss, dass der Stadt Anlageverluste in Höhe von zehn Millionen Euro im Zusammenhang mit der Greensill-Insolvenz drohen. Am Dienstagabend hat der neukonstituierte Haupt- und Finanzausschuss um den neuen Vorsitzenden Thiemo Roth (CDU) mit der Aufarbeitung dieser Situation begonnen. Einstimmig brachte das Gremium auf Antrag der FDP einen Akteneinsichtsausschuss auf den Weg. Darüber hinaus votierten die Stadtverordneten für die Überarbeitung der städtischen Richtlinie für Geldanlagen in einer interfraktionellen Arbeitsgruppe. Einen politischen Schlagabtausch gab es aber auch. "Ich habe nicht gehört, dass jemand vom hauptamtlichen Magistrat die Verantwortung übernommen hat. Wie sich die Oberbürgermeisterin hier als Opfer hinstellt, habe ich noch nie erlebt", sagte Heiner Geißler. Es wäre kein einziger Euro weg, hätte man sich an die städtische Richtlinie für Festgeldanlagen gehalten, betonte der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler. "Ich übernehme die politische Verantwortung. Aber es ist uns kein Fehler unterlaufen. Wir haben uns richtliniengetreu verhalten", konterte die OB.

"Schwer getroffen"

"Wir wollten weder spekulieren noch riskant investieren. Es geht um die Vermeidung von Negativzinsen", stieg Grabe-Bolz in die Ausschussdebatte ein. Ausgewählt worden sei Greensill aufgrund von Ratings und Sachkenntnis. Zum Zeitpunkt der Anlage sei die Schieflage der Bank nicht absehbar gewesen. "Alle Kontrollsysteme haben in dem Fall versagt", erklärte die Sozialdemokratin. Betroffen seien über 30 Kommunen und das Land Thüringen. Anfang März habe sie Magistrat und Stadtverordnetenversammlung informiert und einen umgehenden Stopp städtischer Festgeldanlagen verfügt. "Inzwischen ist das Insolvenzverfahren der Bank eröffnet. Wir haben uns mit der Stadt Köln zusammengetan und prüfen unsere Schadenersatzansprüche", berichtete Grabe-Bolz. Der Insolvenzverwalter habe jedoch bereits verdeutlicht, dass das Verfahren wegen der komplexen und globalen Verflechtungen der Bank fünf bis zehn Jahren dauern könne. Um über die Zukunft städtischer Festgeldanlagen zu entscheiden, habe man sich bewusst entschieden, statt einer Magistratsvorlage ein Diskussionspapier in die Stadtverordnetenversammlung zu bringen. "Die Kämmerei und die Beschäftigten hat dieser hohe Verlust sehr schwer getroffen. Sie vertrauen uns das Geld der Gießener zur Sicherung an. Daran arbeiten wir hart", wandte sich Kämmereileiter Dr. Dirk During an die Ausschussmitglieder.

Scharfe Kritik an OB und Kämmerei übte Geißler. Er argumentierte unter anderem, dass sich die Ratingagentur "Scope", die Greensill geratet hatte, nicht in der städtischen Richtlinie finde. Von einer anderen Agentur sei die Bank jedoch nicht bewertet worden, zudem sei die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) keinesfalls ein Anlageberater. "Sich hier als Opfer hinzustellen, ist der größte Unsinn, den ich im ganzen Leben gehört habe. Die Kompetenz zur Geldanlage fehlt in der Kämmerei", so der Fraktionsvorsitzende.

"Finanzen nicht im Griff"

Wenn in ganz Deutschland eine kleine Bank positive Zinsen gebe, hätte man aus Geißlers Sicht kurz darüber nachdenken müssen, ob man dort anlege. Obendrein sei auch noch ein Makler beauftragt worden, was schließlich zu einer Nullverzinsung geführt hätte. Geißler: "Die ganze Anlagestrategie ist nach hinten losgegangen. Die Kämmerei hat die Finanzen der Stadt nicht im Griff." During entgegnete, dass in der städtischen Satzung keine konkreten Ratingagenturen, sondern die Standards von "Moody's" und "Standard & Poors" festgelegt seien. Er selbst habe diese Richtlinie geschrieben. Darüber hinaus stimme es nicht, dass nur eine kleine Bank Positivzinsen angeboten hätte. "Es gibt durchaus mehrere Banken, die Positivzinsen anbieten." Auf Geißlers Vorwurf fehlender Kompetenz führte der Kämmereileiter aus, dass er sich bei der Abfassung der Richtlinie mit Banken ins Benehmen, und die Kämmerei schon immer auch auf externe Beratung gesetzt habe. Es könne so sein, dass During bei der Abfassung nicht die Absicht gehabt habe, Agenturen festzulegen, meinte wiederum der FDP-Fraktionsvorsitzende Dominik Erb. Das stehe so jedoch nicht in dem Regelwerk geschrieben. Auch sei eine Festlegung keineswegs absurd, da "Moody's" sowie "Standard & Poors" 95 Prozent der Banken bewerteten.