Gießen: Arbeitsmarktzahlen "um ein Vielfaches über Finanzkrise"

Das Gebäude in der Nordanlage bleibt wie auch die Außenstellen für den Publikumsverkehr geschlossen. Foto: Agentur für Arbeit Gießen

GIESSEN"Insgesamt lässt sich sagen: Die Dramatik des Geschehens hat in unserer Region etwas nachgelassen" - mit dieser in Corona-Zeiten zumindest ein wenig positiven Nachricht beginnt am Mittwoch Eckart Schäfer, Leiter der Arbeitsagentur Gießen, seine Ausführungen über die Entwicklung im Mai. Neben einer "deutlich abgenommenen" Anzahl der Anzeigen auf Kurzarbeit weiß er von einer zwar "weiter gestiegenen" Zahl der Arbeitslosen zu berichten, die jedoch "weniger dynamisch als im April" ausfalle. In Ziffern ausgedrückt stellt sich dies für Stadt und Kreis Gießen folgendermaßen dar: Hier wurden im Mai genau 600 neue Arbeitslose gemeldet, womit nun insgesamt 9206 Menschen auf Jobsuche sind, was einem Anstieg der Quote von plus 0,3 auf 6,2 Prozent entspricht. Zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres waren es noch 5,2 Prozent und 1624 Erwerbslose weniger. Zudem haben in diesem Mai 255 weitere Betriebe im Landkreis eine Anzeige auf Kurzarbeit eingereicht, was die Gesamtzahl seit März auf 2276 Unternehmen erhöht. "Potenziell" hierfür infrage kommen laut Schäfer bis zu 26 519 Personen, "wir gehen aber davon aus, dass nicht alle betroffen sein werden".

Männer stärker betroffen

Im gesamten Agenturbezirk, der Landkreis Gießen, Vogelsberg- und Wetteraukreis umfasst, sind im Mai 1065 Arbeitslose hinzugekommen, wodurch die Quote um 0,3 auf 5,3 Prozent anstieg, was 19 719 Erwerbslose bedeutet. Wie im Landkreis Gießen wuchs die Arbeitslosenquote auch im Wetteraukreis, um plus 0,2 auf 4,8 Prozent bei insgesamt 8103 Betroffenen. Der Vogelsbergkreis hingegen sei "der einzige Landkreis in Hessen, bei dem die Zahl der Erwerbslosen abgenommen hat", wenn auch nur um 19 Personen und 0,1 auf jetzt 4,1 Prozent, hebt Schäfer hervor. Demgegenüber stehen im Vogelsberg jedoch bislang 845 Betriebe mit 9259 Beschäftigten, die eine Anzeige auf Kurzarbeit gestellt haben, während es in der Wetterau 2733 Unternehmen mit 27 684 Personen sind.

"Diese Zahlen liegen um ein Vielfaches über denen der Finanzkrise 2008/09", betont der Agenturleiter. Hessenweit waren etwa im gesamten Jahr 2009 Anzeigen zur Kurzarbeit für mehr als 214 000 Beschäftigte eingegangen, in diesem Jahr betrifft das potenziell schon jetzt fast 842 000 Menschen. Im heimischen Agenturbezirk sind es derzeit bis zu 63 462 in 5854 Betrieben; 631 Unternehmen sind im Mai hinzugekommen, im April (4366) waren es jedoch ungefähr sieben Mal so viele.

Bei der Geschlechterverteilung unter den Arbeitslosen waren bis Ende Mai deutlich mehr Männer (11 519) als Frauen (8199) zu finden, die Schere klafft hier immer weiter auseinander. "Die sonst im Frühjahrsaufschwung meist von Männern getragenen Berufe sind von der Krise stärker betroffen, während viele Frauen in systemrelevanten Berufen unterwegs sind", erklärt Schäfer diese Entwicklung. Noch mehr Sorgen bereitet ihm der Rückgang bei den neu gemeldeten sozialversicherungspflichtigen Stellen um "fast ein Drittel" gegenüber dem Vorjahresmonat, was gleichzeitig den aktuellen Bestand um mehr als 22 Prozent sinken ließ. Wären in Vor-Corona-Zeiten noch über 6000 Stellenangebote verfügbar gewesen, seien es derzeit 5068. "Die Bereitschaft zu Neueinstellungen ist leider stark zurückgegangen", resümiert der Agenturleiter.

Darüber hinaus weist er darauf hin, dass Ende Mai im Agenturbezirk 2095 Menschen unter 25 Jahren auf der Suche nach einer Ausbildungs- oder Arbeitsstelle waren, was 181 mehr als im April sind. Im Mai des Vorjahres waren hier noch 575 weniger gemeldet. "Die Jüngeren sind von der Corona-Krise tendenziell negativer betroffen als die Älteren", so der Leiter. Dies liege vor allem daran, dass aktuelle Maßnahmen wie etwa Kurzarbeit ältere Arbeitnehmer besser schützen. Gleichwohl sei bislang kein Fall für einen Ausbildungsabbruch wegen Corona bekannt geworden. Obwohl Schäfer Verständnis für Betriebe zeigt, die sich angesichts der Krise bei der Einstellung neuer Auszubildender zurückhalten, gibt er doch zu bedenken, "das Thema Fachkräftemangel wird auch nach Corona noch da sein. Es macht also Sinn, weiterhin Ausbildungsplätze anzubieten". Bei der Unterbeschäftigung hingegen sei die Anzahl solcher Arbeitsverhältnisse nur "moderat angestiegen", um 755 auf nunmehr 25 658 Personen. Vor einem Jahr waren es hier allerdings noch 2216 weniger.

Trotz des Rückgangs der Anzeigen auf Kurzarbeit und der allgemeinen Lockerungen in der Gesellschaft bleibt die Arbeitsagentur Gießen in der Nordanlage wie auch ihre Außenstellen weiterhin für den Publikumsverkehr geschlossen. Daher bleiben die eigens wegen der Corona-Krise eingeführten digitalen Online-Prozesse für Anträge und andere Vorgänge bestehen, sagt Schäfer, und erklärt hierzu: "Wir haben den Fokus auf Bereiche gelegt, die existenzsichernd arbeiten." Dazu waren bereits ab März große Teile der Belegschaft aus anderen Sachgebieten abgezogen und in Aufgaben rund um Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit eingearbeitet worden. Der Leiter lobt in diesem Zusammenhang die "hohe Bereitschaft", die jeder Agenturbeschäftigte gezeigt habe.