Gießen: Auch neue Initiative "Lützellinden hilft" in der Corona-Krise

Wo sonst meist kein Platz mehr ist für Veranstaltungshinweise, informiert jetzt die Initiative "Lützellinden hilft". Foto: Jung

Giessen-LützellindenDer Kasten vor dem Bäckerladen in der Lindenstraße, in dem sonst unzählige Veranstaltungsplakate hängen, ist fast leer. Eine Suchanzeige für ein neues Zuhause einer weißen Katze, Werbung einer Krebssportgruppe aus dem Nachbarort und in der unteren Ecke ein Hinweis auf ein Treffen, das derzeit nicht stattfindet. Auch hier ist zu erkennen, dass das öffentliche Leben im westlichen Stadtteil brachliegt. Wichtig ist jedoch die Notiz in der Mitte des Kastens. Dort informiert die neu und spontan gegründete Initiative "Lützellinden hilft" die Menschen, die ihre Brötchen holen oder Lebensmittel kaufen.

Das Coronavirus fordere unsere Gesellschaft in diesen Tagen in ganz besonderer Weise, heißt es in dem Schreiben, das mittlerweile an alle Haushalte in Lützellinden verteilt worden ist. Darin sind nicht nur die Regeln gegen die Ausbreitung der Krankheit aufgelistet, sondern auch ein Appell, diese für die kommenden zwei bis drei Wochen strikt einzuhalten. "Wenn wir die Infektionskette unterbrechen wollen, müssen wir diese Einschränkungen jetzt auf uns nehmen", lautet die eindringliche Bitte.

Die Initiative "Lützellinden hilft" besteht aus Ortsvorsteher Markus Sames, Michael Borke vom VdK-Ortsverein, Pfarrer Horst Daniel von der Evangelischen Kirche, Reiner Arnold (CVJM) und Carsten Zörb (Evangelische Gemeinschaft). "Wir wollen ein Hilfswerk spannen, um den besonders gefährdeten Menschen in unserem Stadtteil unbürokratische Unterstützung anbieten zu können", erläutern die Initiatoren den Hintergrund. Und auch in den sozialen Netzwerken kann man dazu etwas lesen. Gemeinsam mit Helferinnen und Helfern sollen zum Beispiel für Menschen in Not Einkäufe erledigt oder Medikamente besorgt werden. Wer sich beteiligen möchte, sollte sich zunächst per E-Mail an amsames@t-online.de oder michael.borke@gmx.de wenden. Dort laufen die Drähte zusammen: Es wird gesichtet, wer mitmachen will und die weitere Vorgehensweise abgestimmt. Ein separater Telefonanschluss wird geschaltet, dort können sich die Menschen, die Unterstützung brauchen, melden. Die Telefonnummer wird auf einem weiteren Flugblatt veröffentlicht, das in den kommenden Tagen erneut allen Haushalten zugestellt wird. Auch der Anzeiger wird über den weiteren Stand berichten.

Hilfe hat spontan der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Gießen-Lützellinden angeboten. Vereinsmitglieder wollen mit dabei sein und einen Beitrag für die gute Sache leisten. Ausgenommen sind die Einsatzkräfte, die angehalten sind, soziale Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren, um die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten. Spätestens am heutigen Dienstag soll es weitere Einzelheiten geben.