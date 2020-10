Gießen: Auf der Jagd nach Schädlingen

"Abwechslungsreicher Beruf": Hier bauen Katja Rosum und Michelle Kloep eine Falle für Ratten auf. Foto: Zielinski

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. Noch bis vor wenigen Monaten hat Michelle Kloep geschrien, wenn sie eine Spinne nur von Weitem gesehen hat. Seit sie am 1. August dieses Jahres eine Ausbildung zur Kammerjägerin macht, hat sich das grundlegend geändert. "Mittlerweile hat sie sogar schon eine große Spinne auf ihrer Hand gehabt", erzählt ihre Ausbilderin Katja Rosum lachend. Normalerweise zählen Spinnen nicht zu den Schädlingen, die von den Kammerjägerinnen bekämpft werden. "In der Regel beseitigen wir Ratten, Mäuse, Wespen, Ameisen, Motten oder auch Schaben", erklärt Rosum, die seit fünf Jahren für die Lothar Klöckner GmbH arbeitet. Zuvor war sie 30 Jahre im Einzelhandel tätig. "Ich wollte mal was Neues machen und bin durch Lothar Klöckner auf den Beruf der Kammerjägerin gestoßen", berichtet sie im Gespräch mit dieser Zeitung.

Auch Katja Rosum hat vor ihrer Tätigkeit Respekt vor Wespen gehabt. Doch während ihrer dreijährigen Ausbildung hat sich dies schnell gelegt. Neben ihrer praktischen Arbeit hat sie im Blockunterricht die Schule für Schädlingsbekämpfung in Gelsenkirchen besucht und ist nun "IHK-geprüfte Schädlingsbekämpferin". "Während der Ausbildung lernt man viel über die Tiere, wie sie denken und wie sie arbeiten", betont Rosum. "Mit der Zeit legt man den Ekel jedoch ab und die Angst weicht dem Respekt." Die Ausbildung zur Kammerjägerin ist in drei Bereiche unterteilt: Gesundheits- und Vorratsschutz, Holz- und Bautenschutz sowie Pflanzenschutz.

Bei der abschließenden Prüfung müssen dann unter anderem Tiere bestimmt sowie unterschiedliche Pilz- und Pflanzenarten erkannt werden. So gilt es beispielsweise, eine Kleider- von einer Lebensmittelmotte zu unterscheiden. "Die Ausbildung ist wie ein kleines Biologie- und Chemiestudium", unterstreicht Rosum. Denn auch mit Giften, Halbwertszeiten und Allergien müsse man sich auskennen.

Ihren Entschluss, den Beruf zu wechseln, hat Katja Rosum nie bereut - im Gegenteil. "Kammerjägerin ist ein abwechslungsreicher Beruf, der jeden Tag eine neue Herausforderung mit sich bringt", sagt sie. Dem stimmt auch Michelle Kloep zu, der es Spaß macht, jeden Tag an einem anderen Ort zu sein. Langweilig werde es nie. Neben Interesse an Biologie und Chemie brauchen Kammerjäger einen guten Geruchssinn, scharfe Augen und sollten, wenn möglich, auch schwindelfrei sein. So gehört zu den Aufgaben eines Kammerjägers auch die Taubenvergrämung. Dabei wird ein Netz um den von Tauben bewohnten Turm gespannt, damit kein Vogel mehr eindringen kann, und danach werden die Tauben vertrieben. "Für den letzten Glockenturm haben wir drei Tage gebraucht", erinnert sich Katja Rosum.

Sieben bis acht Einsätze haben die beiden Frauen pro Tag. Im Sommer gilt es zumeist, Wespen oder Ameisen zu vertreiben. In der Anfangszeit von Corona seien es ein paar weniger gewesen, erklären sie. Denn zu ihren Aufgaben gehören auch regelmäßige Wartungen in der Gastronomie, die zum Teil weggefallen sind. Circa 40 Betriebe zwischen Gießen und Siegen werden von der in Siegen und Wetzlar ansässigen Lothar Klöckner GmbH gewartet, darunter zwei Krankenhausküchen.

90 Prozent Männer

90 Prozent der Kammerjäger sind männlich. "Wenn wir zu Privatleuten kommen, um Schädlinge zu entfernen, versammelt sich nicht selten die ganze Nachbarschaft und schaut zu. Viele trauen Frauen diese Arbeit einfach nicht zu", erzählt Katja Rosum. Auch Michelle Kloeps Freunde haben erstaunt auf ihren Ausbildungsberuf reagiert. "Dann habe ich ihnen ganz genau erzählt, was ich so mache, und sie fanden es sehr interessant", erklärt sie.

"Leider ist der Beruf des Kammerjägers wenig bekannt", bedauert Rosum. Aus diesem Grund sei es schwierig, geeignete Auszubildende zu finden. Mit Michelle Kloep, deren Vater bei der gleichen Firma arbeitet und seiner Tochter die Ausbildung empfohlen hat, hatten sie großes Glück. "Alternativ wäre ich Zahnarzthelferin geworden", sagt sie augenzwinkernd. Ein Probearbeiten lohne sich auf alle Fälle. Kammerjäger ist ein Beruf mit Zukunft. "Der Klimawandel hat dazu geführt, dass immer mehr neue Schädlingsarten nach Deutschland kommen", weiß Katja Rosum. Auch unbekannte Pilzarten würden sich in den letzten Jahren deutlich vermehren.

"Auch wenn man in Not ist, sollte man sich gut informieren, bevor man einen Kammerjäger ruft", akzentuiert die Fachfrau. Gerade unter den Kammerjägern gäbe es viele schwarze Schafe. Statt zu googeln und die erstbeste Handynummer anzurufen, sei es besser, in die Gelben Seiten zu schauen. "Beim Googeln erscheinen die unseriösen Anbieter als Erstes, weil sie Geld dafür bezahlen", bedauert sie.

Seriöse Unternehmen seien dem Schädlingsbekämpfer-Verband angeschlossen. Auf dessen Homepage könne man unter Angabe der Postleitzahl nach einem Kammerjäger in der Nähe suchen. In der Regel betrage die Wartezeit zwei Tage. "In Notfällen reagieren wir aber jederzeit flexibel", unterstreicht Katja Rosum.