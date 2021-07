Gießen: Aufgemalter Zebrastreifen sorgt für Verwirrung

Kein Original: Unbekannte haben im Kreuzungsbereich Gnauth-/Stephanstraße einen Zebrastreifen aufgemalt. Foto: Mosel

GIESSEN - Die enge und teilweise unübersichtliche Gnauthstraße ist wohl bei Autofahrern und Fußgängern gleichermaßen unbeliebt. Vor allem der Bereich in Höhe der Stephanstraße ist schwer einsehbar. Und obwohl hier die Rechts-vor-Links-Regel gilt, sind regelmäßig Fahrzeuge unangemessen schnell unterwegs. Zusätzlich wird die Kreuzung wegen der angrenzenden Bahnunterführung in den Riegelpfad von Fußgängern stark frequentiert. Denen wollten Unbekannte offenbar nun ein Vorrecht verschaffen und haben kurzerhand einen Zebrastreifen auf den Asphalt gemalt. Laut Polizei wurde die falsche Fußgängerüberquerung am Sonntagabend entdeckt. Die Beamten vermuten, dass bei der Aktion übliche Fassadenfarbe verwendet wurde. Diese war augenscheinlich noch nicht getrocknet, als die ersten Autos den Fake-Zebrastreifen passierten. Die Farbe wurde dadurch mehrere Meter in beide Richtungen verteilt.

Die Polizeistation Gießen Süd bittet um Hinweise unter 0641/7006-3555.