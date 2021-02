Gießen: Aufregung wegen Wahlplakat in Rödgen

Ein anderes Wahlplakat, mit dem "Die Partei" derzeit für sich wirbt. Foto: Jung

GIESSEN-RÖDGEN - "Das hat mit Satire nichts zu tun", empörte sich Johannes Zippel, als er das Plakat von "Die Partei" sah, das an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Udersbergstraße an einem Schildermast hängt. "Wenn wir an der Macht sind, ist die Steinbach tot!" ist auf dem Wahlplakat zu lesen. Gemeint und auch hier abgebildet ist die frühere CDU-Politikerin Erika Steinbach, die von 1990 bis 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages war und von 1998 bis 2014 Präsidentin des Bundes der Vertriebenen (BdV). Ein Bürger hatte den Stadtrat, der für die Freien Wähler im ehrenamtlichen Magistrat sitzt, informiert und quasi zum Handeln aufgefordert. Für Zippel geht diese Art der Wahlwerbung "einen Ticken zu weit". Einen Bezug zur Kommunalwahl am 14. März hat die Wahlwerbung, die mit "www.die-partei.de" unterzeichnet ist, allerdings nicht.

Johannes Zippel informierte die Ordnungspolizei der Stadt Gießen und wurde an die Landespolizei verwiesen. Dorthin schickte er das Foto, das er mit seinem Handy aufgenommen hatte. Der Polizei ist das Plakat nach einem Zeugenhinweis bereits bekannt, teilte die Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Mittelhessen, Sabine Richter, auf Anfrage dieser Zeitung mit. Der Sachverhalt wurde durch die Staatsanwaltschaft Gießen geprüft, dabei haben sich keine Hinweise auf den Anfangsverdacht einer Straftat ergeben.

Auf Nachfrage schreibt "der Große Vorsitzende", wie sich Marco Rasch von "Die Partei" in Gießen selbst nennt: "Wir verstehen natürlich, dass ein Plakat, auf dem Erika Steinbach abgebildet ist, für Aufregung, Wut, Verzweiflung, Angst und Schrecken sorgt. Dafür entschuldigen wir uns aus tiefstem Herzen bei unseren Wähler*innen." Der Unterzeichner der E-Mail teilt mit, als Enkel eines Vertriebenen aus dem Sudetenland ("Der im Gegensatz zu Frau Steinbach alt genug war, die Vertreibung bewusst miterlebt zu haben") laufe ihm persönlich jedes Mal der kalte Schweiß den Rücken herunter, wenn er das Konterfei von Steinbach sehe. "Oder (noch schlimmer) ihre krude Weltanschauung zu lesen oder zu hören zu bekommen."

Wie der Vorsitzende weiter ausführt, sei Frau Steinbach jetzt 77 Jahre alt. "Die Partei" rechne nicht damit, "vor dem Jahr 2063 an der Macht zu sein. Zu diesem Zeitpunkt wäre Frau Steinbach 120 Jahre alt, weshalb wir glauben, dass sie diesen Tag aus Altersgründen nicht miterleben wird. Gleichzeitig brechen politische Parteien, wie wir leider alle wissen, gerne mal ihre Wahlversprechen". Und so halte man es für möglich, dass Erika Steinbach "es, im Gegensatz zu ihrer Vertreibung, doch bewusst miterleben könnte", "Die Partei" an der Macht zu sehen. "Auf kommunaler Ebene sind wir auf bestem Wege." Schließlich entschuldigt er sich noch einmal "für den Kummer und das Leid, das unser Plakat verursacht hat. Wir möchten den Wähler*innen in Rödgen unseren guten Willen zeigen und bieten an, das Plakat eigenhändig mit unserem Plakat 'Nazis töten' zu überkleben".