Gießen: Autofahrer müssen sich in Lahnstraße länger gedulden

Die Bauarbeiten für Fahrbahn und Bürgersteige sind in vollem Gang.

GIESSEN - Es war zu erwarten, dass die ursprünglich bis März vorgesehene Sperrung der Lahnstraße unter den beiden Bahnbrücken möglicherweise länger andauern würde. Anvisiert worden war in den Mitteilungen der Stadt zunächst der 31. März. Doch dieser Termin verzögerte sich. Derzeit sind nur Züge über die neue Brücke unterwegs, bis zum 15. Mai ist die Unterführung noch für den Autoverkehr gesperrt.

Anfang November des vergangenen Jahres hatten Bagger, Baumaschinen und Arbeiter mit Hacke und Schaufel den zweiten Bauabschnitt begonnen, nachdem die Bahn die obere Brücke vor zwei Jahren erneuert hatte. Das Herstellungsjahr 2019 ist im grauen Beton eingegossen und gut sichtbar zu lesen. Einige Zeit danach konnte der Verkehr die beliebte Strecke nutzen, dann war wieder Schluss.

Bei den notwendigen Anschlussarbeiten mussten Versorgungsleitungen der Stadtwerke und der Mittelhessischen Wasserbetriebe erneuert werden. Die Vorbereitungen für eine neue Straßendecke und die neuen Bürgersteige laufen derzeit. Von der Frankfurter Straße bis hinter die erste der beiden Bahnbrücken zieht sich die Baustelle. Mit den jetzt durchgeführten Arbeiten wird die bisherige Durchfahrtshöhe von 3,50 auf 4,50 Meter erhöht. So können künftig nach Fertigstellung auch moderne Reisebusse und höher beladene Lkw die bisherigen Hindernisse unterqueren.

Bewegt wurden im Rahmen des Baustellenbetriebs immer mal die Absperrungen, damit die Radfahrer und Fußgänger die Lahnstraße weiter benutzen können. Für die Autos sieht es dagegen schlecht aus. Jetzt wird bei den Mitteilungen über Baustellen in Gießen der 15. Mai als Ende der Sperrung genannt. Im Moment haben die Bagger und Baumaschinen sowie die Arbeiter noch einiges zu tun, damit der Verkehr wieder über das neu hergestellte Straßenstück fließen kann. Es laufen die Vorbereitungen für das Anlegen der Bürgersteige. Eines der beiden ursprünglichen Nadelöhre bleibt zunächst in dieser Breite. Geräumiger geht es unter dem neuen Bauwerk zu, gut erkennbar durch das rote Geländer und den blauen Anstrich der stabilen Träger für das Gleisbett. Wer zur Zulassungsstelle fahren will oder beim Wertstoffhof etwas abliefert, muss ebenso wie die Andiener des Gewerbegebiets die Umleitungsstrecke fahren.

Fertig sind dagegen die Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn im Abschnitt zwischen Meisenbornweg und Hüttenweg. 370 Meter Fahrbahndecke sind dort erneuert worden, ebenso die Einfahrt zum Klärwerk. Neu angelegt wurden auch Schutzstreifen für den Radverkehr und auf der Fahrbahn markiert. Damit werde das Radverkehrsnetz in der Stadt "weiter ausgebaut", teilte Bürgermeister Peter Neidel in der damaligen Pressemitteilung mit. Rund sechs Wochen dauerten die Aktivitäten, bei denen der Verkehr abschnittsweise umgeleitet wurde. Es kam zu keinen nennenswerten Behinderungen bei der Anfahrt zu den dort ansässigen Unternehmen.