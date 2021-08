Gießen: Bahn reagiert auf GDL-Streik mit Ersatzfahrplänen

GIESSEN - Auch heimische Bahnkunden müssen durch den bundesweiten Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) bis zum kommenden Freitagmorgen um 2 Uhr mit vielen Zugausfällen rechnen. Laut Deutscher Bahn (DB) soll in diesem Zeitraum nur ein Viertel aller Fernzüge fahren.Von der Arbeitsniederlegung, die im Personenverkehr am frühen Mittwochmorgen um 2 Uhr beginnt - im Güterverkehr sogar schon am Dienstag um 19 Uhr -, ist auch ein Großteil der Nahverkehrsstrecken betroffen.Wie eine DB-Sprecherin auf Nachfrage am frühen Dienstagabend mitteilte, möchte man durch kurzfristig ausgearbeitete Ersatzfahrpläne für das Mittelhessen-Netz "einen Zwei-Stunden-Takt auf allen Linien" erreichen. Die Regionalbahn RB 41 etwa solle in diesem Takt "alle Halte zwischen Gießen und Friedberg anfahren". Für die S-Bahn Rhein-Main wolle man auf jeder Linie einen Zug pro Stunde anbieten, genauso auf der Strecke zwischen Frankfurt und Limburg.Die Ersatzfahrpläne sind unter www.bahn.de/aktuell und im "DB Navigator" einsehbar. Zudem wurde eine kostenlose Streikhotline unter der Rufnummer 08000/996633 eingerichtet. Informationen zur kostenfreien Erstattung von Fahrkarten und Kulanz bei deren zeitlicher Gültigkeit finden sich unter www.bahn.de/sonderkulanz