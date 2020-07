Gießen: Bank an der "Linneser Linde" mit Hakenkreuzen beschmiert

Blöd und ärgerlich: Die neu aufgestellte Bank ist schon wieder verunstaltet worden. Foto: Jung

GIESSEN-KLEINLINDEN. Offenbar haben den schönen Platz oberhalb vom Hellberg am sogenannten "Adamswäldchen" auch Leute entdeckt, die nicht gekommen sind, um den tollen Blick von der Bank am südlichen Stadtrand in Richtung Gießen, Allendorf, bis hin nach Wetzlar und Hohenahr genießen wollen. Sie treffen sich stattdessen auf dem Gelände, um Müll und Dreck zu hinterlassen und fremdes Eigentum zu beschädigen oder gar zu zerstören.

Vor einigen Wochen stellten aktive Helfer des Vereins "Bürger*innen der südlichen Vororte Gießen" (BSV), scherzhaft auch "Bäumchensetzverein" genannt, eine Bank rund um die Linde auf, die aus Anlass des 750. Bestehen von Linnes, das im vergangenen Jahr gefeiert wurde, gepflanzt wurde. Der BSV Gießen betreibt und pflegt das neu entstehende Erinnerungswäldchen zwischen Kleinlinden und Allendorf. Dort, wo den Spaziergängern, Wanderern und Radfahrern Gelegenheit gegeben wird, sich ein wenig auszuruhen, den Picknickkorb auszupacken und zu rasten oder einfach die schöne Landschaft ringsum zu genießen, haben Vandalen gewütet. Neben der Bank werden immer wieder Plastikbecher hingeworfen, Glasscherben, Tüten und Unrat sind offenbar Überbleibsel von nächtlichen Treffen auf der Wiese rund um die Bank.

Jetzt haben Unbekannte die Sitzfläche dazu genutzt, um sich mit Schmierereien und unsinnigen Bemerkungen auszutoben. Einige Male taucht der Name Till auf den Sitzflächen auf, wie z. B. "Till ist ein Spasti, Till ist Scheiße oder "ist ein Hurensohn". Doch wer sich hinter dem Namen verbirgt oder ob gar der viel Erwähnte dabei war, liegt im Dunkeln. Auch ein Hakenkreuz haben die Schmierer auf der bislang gepflegt schönen Bank an der "Linde von Linnes", wie der Baum auf einem Schild bezeichnet wird, hinterlassen. Ebenso Sprüche in Deutsch und Englisch und Namen, die nicht zu entziffern sind. Deshalb ist der BSV jetzt auf der Suche nach den "Narrenhänden", die in diesem Fall nicht "Tisch und Wände" beschmieren, sondern das neue Sitzmöbel verunziert haben.

Die Vorsitzende des Bürgervereins Christiane Janetzky-Klein ruft auf der Facebook Seite des BSV dazu auf, die Verursacher sollten sich doch melden und appelliert an sie, die illegale und ungewünschte Verzierung zu entfernen. "Wenn ihr einen Arsch in der Hose habt, meldet euch bei mir", fordert sie die vermutlich in der Nacht handelnden Täter auf. Und will damit erreichen, die "Kunst" auf den Brettern ohne Beschädigung zu beseitigen. Gerne nimmt sie auch Mitteilungen, wer für das "Kunstwerk" verantwortlich ist, entgegen. Reaktionen auf den ärgerlichen Vorfall gab es im Facebook zwar, doch zwei Frauen aus Allendorf drückten nur das Bedauern über die unverschämte Tat aus. Konkrete Hinweise sind noch nicht eingegangen, die Hoffnung darauf bezeichnet Christiane Janetzky-Klein im Gespräch mit dieser Zeitung als gering.

Und berichtet von einem weiteren Vorfall: Unbekannte haben auch das auf einem landwirtschaftlichen Anhänger befestigte große Wasserfass auf dem Vereinsgelände leer laufen lassen. Wasser, das die Vereinsmitglieder brauchen, um die Linde zu wässern, was in diesen trockenen Tagen unbedingt notwendig ist, versickerte also nutzlos im Erdreich. Die Vorsitzende fährt täglich zum Gelände, um sich vom allgemeinen Zustand ein Bild zu machen, ein mulmiges Gefühl begleitet sie immer dabei. Alle Vereinsmitglieder hoffen, dass weitere Verschandelungen unterbleiben. "Wir halten weiterhin die Augen offen - bitte unterstützt uns und tut das auch, damit wir noch lange von dort den Blick über Gießen genießen können", richtet sich der Verein an die Öffentlichkeit.

Wer etwas beobachtet hat und Hinweise geben kann, oder sich am Wiederherstellen des vorigen Zustands der Bank beteiligen möchte, sollte sich unter 0171/2123833 (Christiane Janetzky-Klein) melden.