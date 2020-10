Gießen baut neues Familienzentrum in der Weststadt

Alles so schön rund hier. Das neue Familienzentrum Gießen-West weist eine interessante Architektur auf. Grafik: Thomas Grüninger Architekten BDA

GIESSEN - In Gießen ist in den vergangenen Jahren die Nachfrage nach Kindertagesstättenplätzen kontinuierlich gestiegen. Ganz besonders gilt das für die Weststadt, in der 25 Prozent mehr Familien leben als im städtischen Durchschnitt. Die Kinderbetreuungseinrichtungen in Gießen-West haben derzeit eine Kapazität von 366 Plätzen - und das ist zu wenig. Deshalb will die Stadt auf einer Fläche östlich der Grundschule Gießen-West an der Wilhelm-Leuschner-Straße ein Familienzentrum bauen. In der Kindertagesstätte sollen rund 70 Kindern, unterteilt in zwei Krabbel- und zwei Kindergartengruppen, betreut werden. Ein besonderer Schwerpunkt der Arbeit soll dabei die Sprachförderung in verschiedenen Gruppen bilden. Durch die Nähe zur Grundschule Gießen-West können zudem die Übergänge von der Kita in die Grundschule gut vorbereitet und gestaltet werden. Daneben soll es in dem Gebäude aber auch Angebote für Eltern geben und auch das bereits auf dem Areal bestehende Jugendzentrum soll innerhalb der nächsten zehn Jahre als Neubau in das Gebäudeensemble eingebunden werden.

Der Entwurf des beauftragten Architektenbüros "Thomas Grüninger Architekten BDA" besticht dabei durch seine ungewöhnliche Form. Der runde Pavillon, der keinerlei gerade Kanten aufweist, wirkt auf ersten Visualisierungen wie ein in der Weststadt gelandetes Ufo. Auf dem Dach des zum großen Teil aus Holz errichteten Baus werden Solarzellen Strom produzieren. Dabei gruppieren sich die einzelnen Räume um einen großen Innenhof, der für Kinderflohmärkte oder Feste genutzt werden kann.

Die Gesamtkosten des Familienzentrums Gießen-West belaufen sich auf knapp vier Millionen Euro, von denen die Stadt Gießen aber nur knapp 1,125 Millionen Euro bezahlen müsste. Der Rest kann durch Zuschüsse und Fördergelder abgedeckt werden.

Alle Mitglieder des Sozialausschusses stimmten für die Errichtung des Familienzentrums, nach dem es zuvor noch zu einer kleinen verbalen Rangelei zwischen Matthias Riedl (Linke) und Dr. Klaus Dieter Greilich (FDP) gekommen war. Riedl warb dafür, einen konfessionslosen Träger für die künftige Kita zu wählen, was Greilich eine Unterstellung gegenüber konfessionsgebundenen Betreibern nannte, die von allen Fraktionen klar zurückgewiesen werden sollte. Inge Bietz (SPD) plädierte dafür, auf keinen Fall einen privaten Träger zu nehmen, weil durch deren Gewinnorientierung der Stadt zusätzliche Kosten entstehen würden.