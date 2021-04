Gießen: Bei Obdachlosenhilfe nicht von privatem Engagement abhängig

Gerade in kalten Wintern sind die Lebensbedingungen für Obdachlose besonders widrig. Symbolfoto: Andreas Arnold/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Immer dann, wenn die Nächte frostig und dunkel werden, taucht in der Stadt diese Frage auf: Was wird im Winter eigentlich aus den Menschen, die auf der Straße leben müssen? Martina Lennartz von der Gießener Linken hat diese Frage aufgegriffen und an den Magistrat gerichtet. Dabei ging es der Stadtverordneten auch darum, zu klären, ob die Versorgung der Menschen von privatem Engagement - zuletzt hatte etwa das Liebighotel geholfen - abhängt. "Die angemessene Unterbringung von Obdachlosen ist weder in diesem noch in den folgenden Wintern abhängig von dem Engagement von Privatpersonen, sondern durch die Aufgabenträger und die Stadt klar geregelt", antwortet Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz.

Stadt nicht zuständig

In der Stadt existiere seit vielen Jahren ein etabliertes Hilfesystem der Wohnungslosenhilfe, so die Sozialdemokratin. Es bestehe aus Notübernachtungsplätzen für Männer und für Frauen, zwei Tagesaufenthaltsstätten und zwei Fachberatungsstätten. Hinzu kämen verschiedene Angebote des betreuten Wohnens für wohnungslose Menschen, eine aufsuchende Straßensozialarbeit und ein Housing-First-Projekt. "Der überwiegende Teil dieser Hilfeangebote liegt in der Steuerungs- und Finanzierungsverantwortung des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen als überörtlichem Träger der Sozialhilfe", berichtet die Rathauschefin.

Da Gießen als kreisangehörige Stadt über kein Sozialamt mehr verfüge, gehöre die Versorgung, Betreuung und Unterbringung wohnsitzloser Menschen nicht ins städtische Leistungsspektrum. Zuständig sei der Landkreis beziehungsweise der Landeswohlfahrtsverband, der für den Kreis Aufgaben des Sozialamtes übernommen hat. "Im Falle der Wohnsitzlosenhilfe ist es in Gießen die Diakonie ('Brücke'), bezahlt vom Landeswohlfahrtsverband. Ein Männerwohnheim betreibt zum Beispiel die Awo im Falkweg, Frauen steht die 'Oase' in der Dammstraße zur Verfügung. Auch hier ist die Stadt nicht Aufgabenträger", erläutert die OB.

Grundsätzlich und nicht nur im Winter sei klar geregelt, dass obdachlose Männer im Männerwohnheim im Falkweg untergebracht werden können. "Obdachsuchende Männer haben, selbst wenn sie bereits ein Hausverbot aufgrund ihres Verhaltens erhalten haben, die Möglichkeit, dort bei Kältegraden unterzukommen. Es wird niemand vor der Tür gelassen", informiert Grabe-Bolz. Für die Unterbringung obdachloser Frauen setze sich die "Oase" mit eigenen Möglichkeiten ein, wenn "nötig auch unter Zuhilfenahme von Hotelzimmern. Auch hier stellt das Angebot sicher, dass generell niemand - auch nicht bei Minusgraden - ohne Obdach bleiben muss."

Von daher bleibe festzuhalten, dass denen, die Hilfe suchen, grundsätzlich geholfen werde. Denen, die Hilfe nicht wollten, könne man sie nicht aufzwingen. Die Stadt habe mit ihren Partnern in der Sache ausreichend vorgesorgt. Doch auch ohne unmittelbare Zuständigkeit nehme sie Verantwortung wahr: "Wir sind im engen Kontakt und Austausch mit den Trägern der Wohnungslosenhilfe in unserer Stadt, organisieren hier einen 'Runden Tisch' und koordinieren zwischen den Beteiligten, jedoch ohne Vorgaben oder Ähnliches machen zu können", macht die OB deutlich. Als Stadt finanziere man beispielsweise die aufsuchende Straßensozialarbeit und sorge mit freiwilligen Zuschüssen dafür, dass die Wohnungslosenunterstützung der "Brücke" auch am Wochenende ihre Wärmestube öffnen kann. Der "Oase" finanziere die Stadt die Unterkunft, da sich das Haus in der Dammstraße in städtischem Eigentum befinde.