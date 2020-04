Gießen bekommt demnächst Autokino an Hessenhallen

(red). Ab dem 13. Mai können sich die Gießener über ein Autokino an der Hessenhalle freuen. Da Autokinos "in der Corona-Zeit eine ungeahnte Renaissance erleben", hat sich auch das "Konzertbüro Bahl", bekannt unter anderem als Veranstalter des "Gießener Kultursommers", entschieden, mit einem solchen Angebot aufzuwarten. Weitere Informationen zum Programm, so Dennis Bahl in einer Pressemitteilung, sollen in Kürze auch über die Internetseite www.autokino-giessen.de abrufbar sein.