Gießen bekommt eine neue Freizeitanlage

Die Arbeiten für die Pumptrack-Anlage haben begonnen. Foto: Schäfer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Arbeiten zum Bau einer neuen Freizeitanlage im Stadtpark Wieseckaue haben begonnen. Entstehen soll eine sogenannte Pumptrack-Anlage, die auf einer Strecke von rund 240 Metern neben dem Skaterpark und zwischen den zwei vorhandenen Kinderspielplätzen verlaufen wird. Nach einem Beschluss des Magistrats ist eine Fachfirma damit beauftragt worden. Gerade für junge Leute und Familien werde der Stadtpark dadurch "weiter aufgewertet", sagt Stadträtin Gerda Weigel-Greilich in einer Pressemitteilung. Der Pumptrack ist eine am Mountainbikesport orientierte Anlage: eine Wellen- und Muldenbahn mit Kurven, S-Kurven, Sprüngen und Wellen. Die Strecke kann mit Mountainbike, BMX, Inlineskatern und Scootern befahren werden. Auch Rollstuhlsportler sollen sie nutzen können. Separat gibt es für kleinere Kinder einen 40 Meter langen Kids-Pumptrack - "damit die Kleinen nicht den Großen in die Quere kommen". Rund 390 000 Euro kostet der Bau, der allergrößte Teil wird mittels Zuschüssen aus der Hessenkasse finanziert, die Stadt selbst trägt einen Anteil von rund 35 000 Euro. Die Planung ist mit verschiedenen Vereinen und Initiativen im Vorfeld gemeinsam erarbeitet worden, der Bau selbst wird auch von den Nutzergruppen aktiv begleitet.