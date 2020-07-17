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Freitag, 17.07.2020 - 07:00
4 min

Gießen: Big Data contra Coronavirus bei Pharma-Dienstleister Alcedis

Der Gießener Pharma-Dienstleister Alcedis schmiedet gleich an drei Eisen im Kampf gegen das Coronavirus. Das Wort "Wettrennen" hört man dort im Zusammenhang mit der Entwicklung eines neuen Medikaments allerdings nicht gerne.

Von Ingo Berghöfer
Rund 150 Mitarbeiter arbeiten bei Alcedis an den Standorten Hamburg und hier im Gießener Europa-Viertel an der Entwicklung neuer Medikamente, auch im Kampf gegen Covid-19. Foto: Berghöfer

Rund 150 Mitarbeiter arbeiten bei Alcedis an den Standorten Hamburg und hier im Gießener Europa-Viertel an der Entwicklung neuer Medikamente, auch im Kampf gegen Covid-19. Foto: Berghöfer

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