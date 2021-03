Gießen: Blauer Knopf soll Einstieg in Busse erleichtern

Hilfe für Menschen mit Rollator, Kinderwagen, Gehstock oder Rollstuhl: rechts neben der Bustür ist der blaue Knopf. Foto: Schäfer

GIESSEN - Traute Peters ist auf den Rollator angewiesen. Schon in der Vergangenheit hatte sie in einem Leserbrief die Stadt Gießen als "nicht behindertenfreundlich" kritisiert. Darin legte die Seniorin dar, wie schwierig es für behinderte Menschen ist, das Hindernis Elefantenklo zu überwinden. Auch in der jüngsten Sitzung des Fahrgastbeirates schilderte die 80-Jährige nun wieder ein Problem, das viele ihrer Leidensgenossen umtreibe: eine Fahrt mit dem Bus. Zwar seien viele Bus-Chauffeure prinzipiell sehr aufmerksam. "Vor dem Busfahren haben aber auch die anderen Bewohner in unserem Seniorenheim Angst", erzählt Traute Peters und nennt dafür konkrete Beispiele. "Als ich am Marktplatz in die Linie 2 Richtung Eichendorffring einsteigen wollte, klappte das bei meinem ersten Versuch nicht, weil die Bustür sich rasch wieder schloss. Beim zweiten Anlauf wurde ich mit meinem Rollator von der zu schnell schließenden Bustür eingeklemmt." Dadurch sei für sie eine brandgefährliche Situation entstanden, die einen fatalen Sturz hätte zur Folge haben können, weil sie praktisch "zwischen Tür und Angel" hing. "Da ist mir der Kragen geplatzt und ich habe den Busfahrer lautstark beschimpft. Der wiederum behauptete, er habe keine Möglichkeit, das automatische Schließen der Tür zu verhindern. So ein Quatsch." Es sei traurig, dass sich viele Senioren mit Rollatoren aus diesem beängstigenden Grund nicht mehr trauten, den Bus zu nutzen.

Sven Germann, Vorsitzender des städtischen Behindertenbeirates und Leiter der Bezirksgruppe Gießen-?Oberhessen des Blinden-? und Sehbehindertenbundes in Hessen, pflichtete bei: "Mir ist die Erfahrung nicht unbekannt, auch wenn ich nicht mit Rollator unterwegs bin." Der Sprecher des Fahrgastbeirats, Friedhelm Sames, versuchte zu beschwichtigen: Den Stadtwerken Gießen respektive der Mit.Bus GmbH solle man "nicht gleich vors Schienbein treten". Anne Müller-Kreutz, Leiterin Nahverkehr-Service bei den SWG, wies wiederum darauf hin, dass zumindest die neueren Busse an der mittleren Tür außen und innen einen blauen Knopf haben, der von Menschen mit Kinderwagen, Rollstuhl, Rollator oder Gehstock betätigt werden könne. Innen sei zusätzlich noch die Türöffnungstaste zu drücken. Der Fahrer erhalte so ein optisches und akustisches Signal im Armaturenbrett und sei in der Lage, die optisch von ihm überwachte Tür erst nach dem vollständigen Eintreten des Fahrgastes zu schließen. Fehle ein solch blauer Knopf, sei es vor dem Einsteigen sinnvoll, den Arm zu heben. Damit werde dem Busfahrer signalisiert, ein langsameres Passieren der Tür durch den Fahrgast im Auge zu behalten. Dennoch regten die Mitglieder des Gremiums an, das Personal noch einmal für diese Problematik zu sensibilisieren. Obendrein arbeitet der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) offenbar an einer speziellen Broschüre für Menschen mit Rollator.