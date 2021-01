Gießen: Briefwahl ist ab Montag möglich

Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Am 14. März finden die Kommunalwahlen statt. Die Gießener Wahlberechtigten stimmen dann unter anderem über die Zusammensetzung von Stadtverordnetenversammlung und Kreistag ab. Wer in einem der fünf Stadtteile wohnt, kann sich außerdem an der Wahl des betreffenden Ortsbeirates beteiligen. Erstmalig werden im März zeitgleich die Wahl des Kreis- und die Wahl des Stadt-Ausländerbeirats durchgeführt. Zum mittlerweile fünften Mal kommt dabei das Wahlsystem zur Anwendung, bei dem Wähler*innen die Möglichkeit haben, Stimmen gezielt auf einzelne Kandidat*innen zu bündeln (kumulieren) und auf verschiedenen Listen zu verteilen (panaschieren).

"Aufgrund der angespannten Pandemielage wird jedoch dringend empfohlen, von der Briefwahl Gebrauch zu machen", appelliert die Stadt in einer Pressemitteilung. Gießener Wahlberechtigte haben gleich mehrere Möglichkeiten, die Briefwahlunterlagen vollkommen kontaktlos zu beantragen: über den Online-Antrag im Internet unter www.giessen.de/Briefwahlantrag oder formlos per E-Mail an wahlen@giessen.de, per Fax an 0641/306-2700 oder auf dem Postweg an das Briefwahlbüro der Stadtverwaltung Gießen, Berliner Platz 1, 35390 Gießen. Bei formlosen Anträgen sei unbedingt an die Angabe des Geburtsdatums zu denken. Eine telefonische Beantragung ist rechtlich nicht zulässig.

Darüber hinaus ist ab Montag die persönliche Stimmenabgabe im Briefwahlbüro des Rathauses am Berliner Platz direkt vor Ort möglich. Die Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr, freitags von 8 bis 13 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr. "Bitte beachten Sie die Verpflichtung, im Briefwahlbüro eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen und bringen Sie, wenn möglich, bitte einen eigenen Stift zur Stimmabgabe mit", heißt es weiter.

Wer die Unterlagen auch für eine andere Person wie etwa den Partner oder die Eltern mitnehmen möchte, benötigt eine schriftliche Vollmacht der betreffenden Person(en). Um Missbrauch auszuschließen, dürfen nicht mehr als vier Vollmachten vorgelegt werden.

Die Abteilung Wahlen teilt weiterhin mit, dass allen Wahlberechtigten bis Mitte Februar eine Wahlbenachrichtigung für die Kommunalwahlen zugesandt wird. Wie gewohnt enthält die Rückseite der Wahlbenachrichtigung wieder einen Briefwahlantrag und auch einen QR-Code, der direkt auf den Online-Briefwahlantrag führt.

Ebenfalls Mitte Februar versendet die Stadt Musterstimmzettel für die Kommunalwahlen an alle Haushalte, sodass sich Interessierte über die zugelassenen Listen und deren Kandidat*innen informieren können.

Übrigens: Zur Durchführung der Wahlen in Gießen werden noch engagierte Wahlhelfer*innen gesucht. Die Abteilung Wahlen freut sich über weitere Personen, die einmal aktiv an diesem demokratischen Prozess mitwirken möchten. Wer also dieses Ehrenamt einmal übernehmen möchte, kann sich telefonisch (siehe unten) oder per E-Mail an wahlen@giessen.de beziehungsweise online bewerben.

Für Fragen ist die Abteilung Wahlen der Stadtverwaltung Gießen unter der Telefonnummer 0641/306-1022, -1014 oder -2809 erreichbar.