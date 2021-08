Gießen Bulls: Von 27 auf 470 in 25 Jahren

So fröhlich wie hier beim Sommerfest 2016 wollen die Gießen Bulls ihr 25-jähriges Vereinsjubiläum feiern. Foto: Wißner

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Keine Triple- und Weihnachtsfeier 2020, keine Meisterfeier in diesem Jahr, aber der Termin für das silberne Jubiläum des FC Bayern München Fanclubs Gießen Bulls steht. Corona verhinderte nicht nur Fans in den Stadien, sondern auch Fanclub-Treffen. "Es ist eine verdammt schwere Zeit, aber zum Glück sind uns bisher die Mitglieder nicht weggelaufen", zeigt sich Vorsitzender Marco Usener sichtlich erfreut, dass der Zusammenhalt auch in Pandemiezeiten besteht.

Im September 1996 waren es 27 Bayern-Anhänger, die den Fanclub aus der Taufe hoben. Heute zählt er 470 Mitglieder, die in 25 Jahren doppelt so viele Titel - sagenhafte 50 - bejubeln konnten. Sehr bitter war für alle Fans 2020: Da feiert der Verein das erfolgreichste Jahr in seiner 120-jährigen Geschichte, holt sechs Titel - und die Fans durften nicht mit dabei sein, durften noch nicht einmal gemeinsam feiern.

Soziales Engagement

Was den Gießener Bayern-Fanclub so besonders macht, ist sein soziales Engagement: Es wird Blut gespendet und ein Turnier durchgeführt, um die Station Pfaundler der Universitäts-Kinderklinik und das Hospiz Haus Samaria in Gießen finanziell zu unterstützen. Bei der Weihnachtsfeier 2019 war bislang letztmals eine Spendenübergabe möglich. Insgesamt 17 000 Euro wurden in all den Jahren übergeben. Aber auch darüber hinaus wurde Fans und Mitgliedern geholfen, Wünsche erfüllt und Hilfe geleistet, wenn sie gebraucht wurde. Da hat sich der Fanclub einiges beim Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß abgeschaut.

Am 13. September 1996 waren es 27 Mitglieder, die im Vereinsheim von Blau-Weiß Gießen den Fanclub aus der Taufe hoben. Zum Gründungsvorsitzenden wurde Berno Balser gewählt, aber auch der seit mittlerweile über zwei Jahrzehnten als Vorsitzende fungierende Marco Usener wurde bereits in den Gründungsvorstand gewählt. Wie bei so vielen anderen Vereinen auch war 2020 das schwerste Jahr in der Fanclub-Geschichte. Wie Usener berichtete, kam das Vereinsleben nahezu zum Erliegen. Geplante Fahrten zu Spielen des FC Bayern München, Public Viewings oder sonstige gemeinsame Aktivitäten fanden nicht statt. Als erste Maßnahme in Zeiten der Corona-Krise wurden die Fahrten zu den Spielen gegen Chelsea, Frankfurt, Freiburg sowie die Lahn-Bootsfahrt abgesagt. Dann musste die Jahreshauptversammlung, die im frühen Sommer stattfinden sollte, abgesagt werden.

Die neu zur Wahl stehenden Vorstandsposten werden bis zur neuen Wahl von den Amtsinhabern weitergeführt. Der Geschäftsbetrieb geht also weiter, und die Neuen Medien erlauben auch ein Kommunizieren ohne direkten Kontakt zueinander. Der Vorstand hält seine Sitzung zurzeit in der Regel ebenfalls nur via Skype online ab. Abgesagt werden musste auch das Hallen-Turnier, der "Bulls-Cup", im Januar dieses Jahres. Auch an eine Triple-Feier war zu keinem Zeitpunkt zu denken.

Besuch von Badstuber

"Aber zumindest unsere Blutspende lief weiter, wenn auch die Teilnehmerzahl mehr als überschaubar ist. Dennoch ist es uns gelungen, einer Familie aus Ostfriesland mit einer Spende in Höhe von 1500 Euro durch eine gnadenlos bescheidene Zeit zu helfen. Es sind unsere kleinen Lebenszeichen, die aber unendlich wichtig sind", schreibt Usener in einem Brief an die Mitglieder.

War 2020 der Tiefpunkt, so gehört der Besuch des späteren Nationalspielers Holger Badstuber am 14. Dezember 2009 in der Volkshalle Leihgestern zu den Höhepunkten. Der Fanclub hatte bei der jährlichen Weihnachtsaktion den Spieler zugelost bekommen. Bei 30 Spielern und Funktionären, die an über 4000 Fanclubs "verlost" werden, sei das schon so etwas wie "ein Sechser im Lotto". Aktuell zählt der mitgliederstärkste Verein der Welt rund 293 000 Personen sowie weitere 359 943 Mitglieder in 4442 Fanclubs (Stand: 1. August 2021).

Nun hoffen die Gießen Bulls, im November eine Mitgliederversammlung wie auch eine silberne Jubiläumsfeier im Bürgerhaus Wieseck abhalten zu können, um sich auch daran zu erinnern, was in den vergangenen Jahren alles bejubelt werden konnte: 18 Deutsche Meisterschaften, zwölf DFB-Pokalsiege, jeweils sechs Supercup- und Ligacup-Erfolge, Champions League- und Weltpokalsiege und zwei Erfolge im UEFA-Supercup.