Gießen: Christlich-jüdischer Dialog in angespannten Zeiten

Die Klagemauer in Jerusalem, heiligste Stätte des Judentums, hat eine lange und ereignisreiche Geschichte. (Symbolfoto: Wolfgang Grieb/Archiv)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (fl). Den Vortrag „Christlich-jüdischer Dialog im Wandel“ hatte Pfarrer Gabriel Brand schon länger geplant. Dass dieser aufgrund der Situation in Israel und Palästina zusätzliche Brisanz bekam, konnte er nicht ahnen, betont er zu Beginn des digitalen Vortrags. „Wir sind mit den aktuellen Herausforderungen von heute konfrontiert. Hass bricht sich Bahn“, referiert der Pfarrer.

Der digitale Vortrag des „Forum Pankratius“ richtete sein Augenmerk vormerklich auf die Beziehungen zwischen der Kirche und dem Judentum nach 1945. Der christlich-jüdische Dialog und die Anfänge nach 1945 sowie die aktuellen Herausforderungen standen dabei im Fokus. Referent Friedhelm Pieper ist Evangelischer Präsident im Deutschen Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit sowie Referent für interreligiösen Dialog, Judentum und Naher Osten im Zentrum Oekumene.

Der 65-jährige selbst ist in Schleswig-Holstein aufgewachsen und hat unter anderem in Jerusalem studiert, wo er mit dem „jüdischen, arabischen und auch orientalischen Leben eng in Berührung“ kam. Mittelpunkt des abendlichen Vortrags war die Frage, wie sich die Beziehungen zwischen dem Judentum und der christlichen Kirche nach 1945 veränderten.

Fotos Die Klagemauer in Jerusalem, heiligste Stätte des Judentums, hat eine lange und ereignisreiche Geschichte. Symbolfoto: Wolfgang Grieb/Archiv Friedhelm Pieper 2

Nach dem Zweiten Weltkrieg, so Pieper, war die christliche Kirche mit einem „doppelten Erschrecken“ konfrontiert. „Auf der einen Seite gab es die unvorstellbaren Verbrechen des Holocaust, auf der anderen Seite gab es das Erschrecken über die kirchliche Verflechtung im Holocaust.“ Die Schuldverflochtenheit der Kirche wurde publik und wurde im Laufe der Jahre auch von den Geistlichen selbst aufgearbeitet, so weit dies möglich war. In den ersten Jahren nach dem Krieg war von einer „Zeit der Sprachlosigkeit“ die Rede gewesen, da der interkulturelle und interreligiöse Dialog nahezu brach lag, nachdem ein Großteil der Juden, die innerhalb einer christlichen Mehrheit lebten, im Zuge des Holocausts deportiert worden waren. Das Zweite Vatikanische Konzil 1965 änderte diese Situation erstmalig, indem bei der Konzilserklärung fast vollständig auf die Tradition verzichtet wurde und fast nur Bibeltexte ihren Weg in die Erklärung fanden. Es sei unwiderruflich, dass die Juden „immer noch von Gott geliebt“ werden, was den Neuanfang der Beziehungen zwischen Christentum und Judentum darstellte.

Pieper betont, dass die Kirche tief im Judentum verwurzelt liegt und das Judentum nicht etwa eine „Vorläuferreligion“ sei. „Jesus und die zwölf Apostel, sie allesamt waren Juden. Darauf basiert das Christentum“. Im Jahr 1980 ordnete die protestantische Landeskirche im Rheinland als erste Institution ihr Verhältnis zum Judentum neu. Elf Jahre später folgte dann auch die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau. Es wurde anerkannt, dass das Judentum ein eigenständiges Verhältnis zu Gott habe, was über Jahrhunderte nicht anerkannt wurde. „Das Judentum ist eine zu respektierende Glaubensrichtung. Die Eigenständigkeit ist kein Zufall, sondern gottgewollt“, berichtet der Referent. Die jüdische Seite argumentiert ähnlich und weist Christen innerhalb des Judentums einen besonderen Status zu.

Zwar ist die Verbindung zwischen Juden und Christen immer wieder eine kontroverse Diskussion innerhalb der jüdischen Gemeinschaft, dennoch ist sie laut Pieper nicht von der Hand zu weisen. „Wir haben eine Situation der gemeinsamen Herausforderung und arbeiten momentan eng zusammen.“ Das habe es, so der Pfarrer, in der 2000-jährigen Historie in dieser Form noch nie gegeben. „Eine unerwartete und erstaunliche Offenheit und ein großes Vertrauen sind momentan präsent“, berichtet der 65-jährige. Jedoch sind die ungelösten Fragen des Nahostkonflikts eine massive Belastung für das christlich-jüdische Verhältnis. Die Gesellschaft müsse Judenfeindschaft und Antisemitismus weiterhin entschieden entgegentreten. Gerade junge Menschen sollen und können für das Thema Judentum gezielt sensibilisiert werden. Projekte wie beispielsweise „Meet a Jew“ ermöglichen den interreligiösen Austausch auf schulischer Ebene. Dadurch werde der Alltag im Judentum gerade auch für junge Menschen deutlich greifbarer, so der Referent. Foto: fl