Gießen: Corona-Fall in Kita St. Thomas Morus

GIESSEN - In der Kindertagesstätte der katholischen St. Thomas Morus-Gemeinde in Gießen wurde ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet. Seit Donnerstag befinden sich nun insgesamt 37 Kinder und sieben Betreuer in Quarantäne. Das hat der Landkreis Gießen am Donnerstagabend bekannt gegeben.