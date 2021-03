Gießen: Corona-Pandemie wirkt sich auf "Fünfziger Nachrichten" aus

Druckfrisch: Dietlind Grabe-Bolz erhält von Otto Suckfüll (rechts) und Guido Tamme das erste Exemplar der "Fünfziger Nachrichten". Foto: Jung

GIESSEN - Auch den Gießener Fünfziger-Vereinigungen mit ihren aktuell rund 3700 Mitgliedern hat das vergangene Jahr der Corona-Pandemie natürlich zugesetzt: Erstmals in ihrer Geschichte gab es die übliche Neugründung nicht. Betroffen sind davon die Damen und Herren des Jahrgangs 1971/2021. Zudem musste das Frühlingsfest ausfallen; auf das Wäldchesfest wurde ebenso verzichtet wie auf Ausflüge und Besichtigungen. Sichtbar wird die besondere Situation auch beim Durchblättern der neuen "Fünfziger Nachrichten": Das Heft ist nur noch 144 Seiten dick. Verständlich, denn viele der 72 Damen- und Herren-Vereinigungen stellten notgedrungen weniger und kürzere Beiträge als bislang zum Druck zur Verfügung; vereinzelt fehlt der Rückblick auf 2020 gleich ganz.

Das aus Fünfziger-Sicht so ernüchternde Jahr spiegelt sich bereits auf der Titelseite wider: Dort ist eine Collage mit Porträtfotos des Damenjahrgangs 1956 zu sehen, die Gesichter sind zum Teil durch Mund-Nase-Maske verdeckt. Ein roter Aufdruck kennzeichnet die Heftnummer 47 als "50er Corona-Ausgabe".

Es gehört zur Tradition, dass das Gießener Stadtoberhaupt direkt nach Drucklegung ein druckfrisches Exemplar von Vertretern des Gesamtvorstandes überreicht bekommt. Aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen erschienen zum kurzen Zeremoniell nur zwei Vorstandsmitglieder. Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz erhielt letztmals als Erste die neue Ausgabe, im kommenden Jahr ist sie nicht mehr im Amt. Der Gesamtvorsitzende Otto Suckfüll und Redaktionsleiter Guido Tamme dankten ausdrücklich den vielen Gießener Unternehmen und Einrichtungen, die mit ihren Anzeigen in den "Fünfziger Nachrichten" den Verein unterstützen und einen Beitrag zur Finanzierung der Druckkosten leisten. Gleichwohl sei hier eine rückläufige Tendenz zu beobachten. Besonders aus der Gastronomie blieben Aufträge aus. Gedruckt wurden 1500 Exemplare von M+W Druck in Linden.

Ab sofort können Jahrgangsvertreter oder Einzelmitglieder die "Fünfziger-Nachrichten" zum Stückpreis von drei Euro nach telefonischer Terminvereinbarung abholen: entweder bei Otto Suckfüll (Telefon: 0171/5856966 oder 0641/4419660) in dessen Büro in der Westanlage 56 oder bei Vorstandsmitglied Gabi Balser (Telefon: 0162/7925567 oder 0641/53730) in Wieseck, Steinerne Brücke 5. Ab 19. März werden die Hefte während der Geschäftszeiten in der Villa Leutert jeweils freitags zwischen 15 und 17 Uhr verkauft. Der Zutritt wird nur einzeln gewährt, ein Mund-Nase-Schutz ist mitzubringen.