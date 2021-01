Gießen: „Corona rückt Klassenfrage ins Brennglas“

Peer Pröve

GIESSEN. Viele politische Debatten drehen sich in der jüngsten Zeit um drängende Themen wie Rassismus oder Geschlechtergerechtigkeit. Etwas aus der Zeit gefallen wirkt da ein Diskurs um das Thema Klasse und Klassismus. Dass es sich bei eben dieser Diskussion aber weder um altbackene Revolutionsromantik noch um eine Kunstepoche handelt, sondern um den Austausch konkreter Diskriminierungserfahrungen im Alltag, beweist momentan eine Gruppe, die sich um den Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) der Justus-Liebig-Universität (JLU) formiert hat.

„Corona rückt die Klassenfrage ins Brennglas, da es soziale Ungleichheiten verstärkt. Deshalb brauchen wir jetzt eine Debatte um dieses Thema“, erklärt Peer Pröve den Zeitpunkt der Veranstaltungsreihe mit dem Namen „Class Matters! Soziale Herkunft und Benachteiligung im Bildungssystem“. Der AStA-Referent für Koordination ist einer der studentischen Vertreter der Gruppe, die sich aber nicht ausschließlich aus der Studierendenschaft konstituiert hat. Sahra Rausch ist beispielsweise Doktorandin der Soziologie an der JLU und hat mit ihrem Beitrag zum Sammelband „Klassismus und Wissenschaft“ sowohl über den eigenen, als auch den allgemein schwierigen Aufstieg eines Arbeiterkindes in die akademische Laufbahn berichtet, der von Schamgefühlen, Entfremdung des Elternhauses und permanentem Druck gekennzeichnet ist. „Ich wollte diese Diskussion, die ich oft im Privaten geführt habe, aber auch gerne auf eine öffentliche Ebene bringen, weshalb ich mit Jutta Hergenhan Kontakt aufgenommen habe“, berichtet die 32-jährige Promovierende.

Rückschritt durch Bologna

Dr. Jutta Hergenhan wiederum verkörpert den wissenschaftlichen Mittelbau in der Gruppe, sie ist wissenschaftliche Geschäftsführerin des Zentrums für Medien und Interaktivität (ZMI) an der JLU, aber privat als Organisatorin mit dabei. Durch die Tätigkeit für eine politische Stiftung hatte sie bereits mit Pröve Kontakt und es entstand die Idee einer Veranstaltungsreihe. „Ich habe selbst die Schwierigkeit erfahren, als Arbeiterkind eine akademische Laufbahn einzuschlagen“, berichtet die promovierte Politikwissenschaftlerin. Jedoch sei das von ihr erlebte Universitätssystem in den 70er Jahren offener und besser zugänglich für sozial schlechter Gestellte geworden; Hilfen, wie das Bundesausbildungsförderungsgeld (BAföG) seien eingeführt worden. „Man hatte auch viel mehr Zeit, es gab keine Maximalsemester und viel mehr Freiheit“, so die 51-Jährige. Mit dem Bologna-System sei man diesen Weg rückwärts gegangen. Darüber berichtete schließlich Rausch im ersten Teil der Veranstaltung, einer Lesung aus ihrem Beitrag „Akademisches Außenseitertum: Mit Vulgarität gegen die Trägheit des akademischen Systems“.

Interaktive Veranstaltungen

„Wir wollten aber eine Vielseitigkeit der angebotenen Formen und deshalb nicht nur Lesungen oder Vorträge, sondern auch Veranstaltungen, bei denen die Teilnehmer selbst aktiv werden können. Deshalb haben wir auch Workshops mit im Programm“, so Rausch. Vergangene Woche ging es um „Klassismus und Ungleichheit in der Schule“, nächsten Montag findet der Workshop zur Hochschule statt. „Wir wollen damit auch die erreichen, die nicht nur in ihrer eigenen Biografie mit dem Thema Klassismus konfrontiert waren, sondern auch zukünftig mit Unterschieden in der sozialen Herkunft in den Schulen zurechtkommen müssen, also angehende Lehrerinnen und Lehrer“, erklärt Hergenhan. Die digitale Angebotsform erschwere zwar das ursprüngliche Ziel, verschiedene Menschen zusammenzubringen und einen Erfahrungsaustausch zu ermöglichen, „aber dafür haben wir auch Teilnehmer aus ganz anderen Ecken als Gießen, zum Teil sogar aus Österreich“, berichtet Pröve über vergangene Veranstaltungen, wie zum Beispiel einen Online-Vortrag von Ceren Türkmen über die Verbindungen von Klassismus und Rassismus.

Eine Lesung des Autors und Journalist Christian Baron, der aus seinem Buch „Ein Mann seiner Klasse“ eigene Aufstiegsproblematiken aufzeigt, verzögere sich durch die Pandemiesituation allerdings. „Baron will gerne in Präsenz lesen, weshalb wir den Termin der Veranstaltung, die in Kooperation mit dem Georg-Büchner-Club stattfindet, noch nicht bestätigen können“, so Pröve weiter. Abgerundet wird das Programm dann mit einer Podiumsdiskussion mit dem Titel „Fehl am Platz? Soziale Herkunft und Hochschule“.

„Die Meinungen, wie mit sozialer Ungleichheit im Bildungssystem umgegangen werden soll und wie viel Einfluss diese tatsächlich hat, gehen durchaus auseinander. Deshalb haben wir uns ein gemischtes Podium eingeladen, das kontroverse Diskussionen verspricht“, erläutert Hergenhan. Im Anschluss an die Reihe will die fünfköpfige Gruppe auf jeden Fall weiter zusammenbleiben und gerne noch wachsen. „Wie wir weiter vorgehen, wollen wir aber noch besprechen – am besten auf möglichst breiter Basis und in Präsenz, wenn es die Situation wieder zulässt“, schließt Pröve die Zukunftsaussichten. Interessierte können sich aber jederzeit an den AStA wenden. Fotos: JLU/Pflüger