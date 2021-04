Gießen: Corona-Testzentren sorgen für mehr Sicherheit im Alltag

Warten auf den kostenlosen Abstrich: In der Galerie Neustädter Tor hat die Pelikan-Apotheke ein kleines Testzentrum eingerichtet. Foto: Czernek

GIESSEN - Testen ist das Gebot der Stunde - neben dem Impfen natürlich. Inzwischen gibt es in Stadt und Landkreis Gießen einige private Anlaufstellen, um einmal wöchentlich und kostenlos überprüfen zu lassen, ob man sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Im Kampf gegen die Pandemie ist das eine wichtige Säule. Es gilt, eine mögliche Ansteckung oder gar einen Ausbruch schnell zu erkennen und entsprechend frühzeitig zu reagieren. Obendrein soll ein negatives Testergebnis für größere Sicherheit im Alltag sorgen. Wie es scheint, machen davon auch immer mehr Bürgerinnen und Bürger Gebrauch. Doch nicht alles läuft reibungslos - und das hat wiederum mit Geld zu tun. Denn es kommt offenbar zu Verzögerungen bei der Erstattung. Vereinzelt haben Testzentren wegen Zahlungsrückständen schon wieder geschlossen.

Seit Mitte März betreibt die Pelikan-Apotheke in der Galerie Neustädter Tor ein eigenes Testcenter. "Wir sind mit dem Zuspruch sehr zufrieden", betonen die Inhaber Amir Shahim und Rhodean Rashidian. Die genutzten Räume haben sie extra dafür angemietet, sie liegen nur wenige Meter von der Apotheke im Erdgeschoss der Mall entfernt, in der gerade Einiges neu gestaltet wird. "Wir haben gut mit dem Projektmanagement des Centers zusammengearbeitet, und so wurde uns das leerstehende Ladengeschäft zu günstigen Konditionen zur Verfügung gestellt", sagt Rashidian.

Das Testcenter ist gut frequentiert, auch vormittags. Die Termine werden über die Internetseite der Apotheke vergeben. Bei Bedarf seien die Mitarbeiter dabei behilflich. "Gerade von älteren Menschen wird das gerne angenommen", so Amir Shahim. Ohne vorherige Buchung könne nämlich nicht getestet werden. Alles ist so organisiert, dass innerhalb von zehn Minuten sechs Tests möglich sind. Mindestens 30 Minuten vorher sollten keine Zähne geputzt, sollte nichts gegessen, nichts getrunken und nicht geraucht werden, weil so das Testergebnis verfälscht werden könnte. Um die Intimsphäre jedes Einzelnen zu schützen, wurden kleine Kabinen aufgebaut. Die Abstriche werden von dem eigenen, qualifizierten Personal durchgeführt. "Dadurch ist gewährleistet, dass alles korrekt abläuft", versichert die Apothekerin. Das ermittelte Resultat sei ebenso zuverlässig und könne eine Viertel- bis halbe Stunde später abgerufen werden. Sollte es unklar oder positiv sein, kann vor Ort noch ein PCR-Test gemacht werden. Geöffnet ist montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr. Darüber hinaus bietet das Apotheker-Team an, in Unternehmen zu testen.

Anlaufstelle am Berliner Platz

Ein weiteres Schnelltestcenter in der Innenstadt befindet sich gerade im Aufbau: Ab dem heutigen Mittwoch soll es am Berliner Platz, in den Räumen der früheren Tourist-Info, eröffnen. Betrieben wird es von "MVZ Medical Care". Involviert ist auch Ali Rashidi, einst Geschäftsführer im "Dachcafé", der zudem aktuell das ehemalige "Clox"-Fitnessstudio für einen "Extreme Fight Club" renoviert. "Wenn wir dort starten, möchte ich gern in der Nähe ein Testcenter wissen, damit meine Kunden schnell noch einen Test absolvieren können, bevor sie bei mir trainieren", berichtet Rashidi im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Nutzung ist bis August beschränkt, denn der betreffende Anbau soll demnächst abgerissen werden. "Wenn es anschließend noch weiter nötig ist, finden wir einen neuen Platz, der auch zentral gelegen ist." Für Ali Rashidi ist die Lage ideal, da das Testcenter gut von überall in der Stadt erreicht werden kann. Im Übrigen sei auch Laufkundschaft willkommen, vorher anmelden muss man sich nicht. Großes Lob hat er für die Stadt Gießen und Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz parat: alle hätten sich sehr kooperativ gezeigt.

Sehr kritisch äußert sich dagegen Thorsten Junk von der Lahn-Apotheke im Martinshof, der zusätzliche Räume in der Liebigstraße/Ecke Frankfurter Straße angemietet hat. Grund für seinen Verdruss sind fehlende Informationen, wie die Kosten für die Bürgertests überhaupt abgerechnet werden. Es gebe noch keine Regelungen oder Formulare, und bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Hessen sei niemand zu erreichen, um das Prozedere zu klären. Da Reaktionen ausblieben, bekämen diejenigen, die sich engagieren, mittlerweile "kalte Füße". Insofern wundere es ihn nicht, dass Anbieter wie "CoviMedical" momentan keine neuen Termine mehr vereinbaren. Das Unternehmen aus Dillenburg, das online unter www.15minutentest.de zu finden ist, hat deutschlandweit über 60 Testzentren eingerichtet, darunter eines in der Margaretenhütte in Gießen. "Die Testcenter sind nicht geschlossen", stellt Pressesprecher Oliver Gerhardt klar. "Gebuchte Tests werden weiterhin durchgeführt. Neue Buchungen mussten wir aber vorübergehend aussetzen, da uns die Mittel fehlen, weit mehr als 20 000 Tests täglich aus eigener Tasche vorzufinanzieren. Daher mussten wir die Reißleine ziehen." Sprich: Es musste in Vorleistung getreten werden, bisher sei allerdings noch nichts zurückgezahlt worden. Entschieden widersprach Gerhardt indes Gerüchten, man sei "nicht mehr geschäftsfähig". Derzeit werde an einer langfristigen und praktikablen Lösung gearbeitet.

Geld soll schnell kommen

Auch Thorsten Junk ist verärgert, dass er trotz vieler Anläufe keine klare Aussage von der KV erhalte, wann seine Auslagen erstattet werden. Für den Apotheker ist nicht nachvollziehbar, dass die Politik einerseits fordert, Testangebote zu schaffen, andererseits die Betreiber mit den entstandenen Kosten allein gelassen würden. Allerdings zahlt nicht die KV das Geld, sondern der Bund; sie sammelt zunächst lediglich die Belege und leitet diese an das Bundesamt für soziale Sicherung mit Sitz in Bonn weiter. Dort teilt Pressesprecherin Katharina Kolanoski mit, dass am 15. April erstmals die Beträge für die Bürgertests, die seit Anfang März erhältlich sind, an die Kassenärztlichen Vereinigungen in Deutschland ausgezahlt würden. Sie gehe davon aus, dass das Geld dann rasch an die Testzentren überwiesen werde. Wann dies wiederum geschieht, liege aber nicht in der Hand des Bundesamtes. Thorsten Junk wird diesen Vorgang jedenfalls sehr genau beobachten. Und sollte kein Tempo in die Sache kommen, "werden wir unser Center wieder schließen". Andere Betreiber dürften ähnlich denken.