Gießen: Coronavirus im ZiBB künstlerisch verarbeitet

Kuratorin Svenja Brandt (l.) und ZiBB-Geschäftsführerin Anna Bühne präsentieren "Zusammen weniger allein".

GIESSENAuf der Suche nach Material und Ideen für eine Ausstellung in diesen Zeiten suchte und fand das Zentrum für interkulturelle Bildung und Begegnung (ZiBB) Menschen, die sich im weitesten Sinne künstlerisch vor allem mit ihrer Lage auseinandersetzten. Man erhielt zahlreiche Ergebnisse und fand eine Kuratorin, die Form und Inhalt zu einem Ganzen verband. Titel: "Zusammen weniger allein".

Svenja Brandt kuratierte die Schau, sie absolviert ein Masterstudium Kultur in der Moderne am Fachbereich Soziologie der Justus-Liebig-Universität. Sie erhielt 150 Arbeiten von 48 Einsendern. Nach drei Ausstellungstagen, die im ZiBB als Obergrenze gelten, sind die Exponate inzwischen auf mehreren Plattformen im Internet zu sehen. Für direkte Nutzer des Raums bleiben sie noch zwei Wochen hängen.

Brandt brauchte fürs Studium ein Vollzeit-Praktikum und wollte das "hier im ZiBB machen." Das erwies sich als schwierig, da sämtliche Veranstaltungen abgesagt werden mussten. "Da mussten wir umdenken. Aber ich wollte unbedingt Erfahrungen auf einem neuen Gebiet machen. Die Idee kam mir, weil ich selbst in dieser Zeit wieder angefangen hatte, zu zeichnen, zu malen und auch Texte zu schreiben. Auch Freunde von mir ließen jetzt viele Hobbys im künstlerischen Bereich wieder aufleben, und da fand ich es reizvoll, diese Ergebnisse zu sammeln und dann auch zu zeigen. Zunächst schuf ich eine Plattform im Internet, wo alle ihre Arbeiten ausstellen konnten, sodass Leute auch daran teilhaben können." Manche Einsendungen kamen von Freunden aus Südafrika, eine aus Ecuador.

Das Thema Corona ist auch als Karikatur künstlerisch verarbeitet worden.

Man sieht Zeichnungen, Malerei, Fotografien, manche Werke entstanden direkt am Rechner. Verschiedene Arbeiten stammen von der Realschule Niefern; Brand wuchs in der Nähe auf und hatte Kontakte dorthin. Im Unterricht fertigte man dort Karikaturen zum Thema Coronakrise. Überdies sind diverse Texte ausgestellt, die von den Autoren teilweise auch eingesprochen wurden und als örbeispiel zu erleben sind. Schließlich läuft noch ein Video, das zehn sehr unterschiedliche maskierte Menschen zeigt, die in Gießen auf der Straße aufgenommen wurden.

ZiBB-Geschäftsführerin Anna Bühne sieht in diesem Projekt eine Kommunikation: "Durch den Aufruf, die Kommentare und vor allen Dingen die Briefe, die geschrieben wurden, kam eine besondere Art von Verbindung zustande. Die Leute haben unseren Aufruf gelesen und sich dann mit dem Thema beschäftigt, und man sieht auch, dass die eingeschickten Arbeiten ein inneres Bedürfnis ausdrücken," erklärte sie. "Man macht es wirklich, weil man sich anderen mitteilen will. Das lese ich aus den Briefen."

"Wir wollten einen Freiraum schaffen, in dem man sich mit dem Thema befassen konnte", ergänzte Brandt. "Mir und vielen Einsendern tat es auch gut, mich so mit der Lage in der Krise auseinanderzusetzen und dadurch neue Kraft zu finden."

Künstlerisch und expressiv sieht man eine tatsächlich bunte Vielfalt von Bildern und Szenen, die sich durchaus auch humorvoll mit dem Thema befassen. Andere Arbeiten zeigen durchaus kraftvolle abstrakte Malerei. Und in manchen der Panels sind verschiedenste emotionale Comic-Interpretationen der Lage zu sehen, insgesamt ein echtes Breitbandspektrum der visuellen Kunst von jung und zuweilen naiv bis zur reifen künstlerischen Äußerung.

Wegen der großen Nachfrage wird die Schau auch am Samstag 11. Juli von 12 bis 18 Uhr in der Hannah-Arendt-Straße 10 zu besichtigen sein. Anmeldung unter Telefon 0641/5877-9979 erforderlich.