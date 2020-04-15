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Mittwoch, 15.04.2020 - 10:30
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Gießen: Damit die Corona-Krise nicht auch zur Beziehungskrise wird

Um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen, sollen Kontakte vermieden werden. Für Paare bedeutet das zwangsläufig das Gegenteil: mehr Nähe zum Partner respektive zur Partnerin. Paartherapeuten aus Gießen geben daher Tipps, damit die Corona-Krise nicht auch zur Beziehungskrise wird.

Von Benjamin Lemper
Konfliktpotenzial: In der Corona-Krise gilt es, Kontakte zu reduzieren. Viele Paare aber verbringen nun vermutlich mehr Zeit miteinander als sonst. Das kann schnell zum Streit führen. Mehr Nähe kann aber auch eine Chance bedeuten. Symbolfoto: Fotolia/andreaskrone

Konfliktpotenzial: In der Corona-Krise gilt es, Kontakte zu reduzieren. Viele Paare aber verbringen nun vermutlich mehr Zeit miteinander als sonst. Das kann schnell zum Streit führen. Mehr Nähe kann aber auch eine Chance bedeuten. Symbolfoto: Fotolia/andreaskrone

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Konfliktpotenzial: In der Corona-Krise gilt es, Kontakte zu reduzieren. Viele Paare aber verbringen nun vermutlich mehr Zeit miteinander als sonst. Das kann schnell zum Streit führen. Mehr Nähe kann aber auch eine Chance bedeuten. Symbolfoto: Fotolia/andreaskrone

Konfliktpotenzial: In der Corona-Krise gilt es, Kontakte zu reduzieren. Viele Paare aber verbringen nun vermutlich mehr Zeit miteinander als sonst. Das kann schnell zum Streit führen. Mehr Nähe kann aber auch eine Chance bedeuten. Symbolfoto: Fotolia/andreaskrone

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