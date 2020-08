Gießen: Demo gegen Rassismus und Rechtsextremismus

Foto: Leyendecker

GIESSEN - "Leute, lasst das Glotzen sein, mischt euch in die Demo ein" - diese Parole hallte am Freitagnachmittag über den Marktplatz. Rund 50 Demonstranten folgten dem Ruf, zogen von dort aus in Richtung Berliner Platz und skandierten unter anderem "Gießen gegen Rassismus". Vorausgegangen war dem Protestmarsch eine Kundgebung. Die Teilnehmer kritisierten ein "rechtes Netzwerk in der Polizei" und mahnten an, dass Morde wie der an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke eben nicht immer von Ausländern begangen würden. "Menschen hassen uns nicht nur, weil wir anders aussehen", so die Redner. "Es gibt Menschen, die hassen uns auch, weil wir anders denken." Begleitet wurde die Demonstration von der örtlichen Polizei. Alle Beteiligten hielten sich sowohl an die Abstandsregeln als auch an die Maskenpflicht.