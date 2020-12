Gießen: Dietlind Grabe-Bolz gibt Adventskonzerte für Senioren

Ein bisschen Wärme und Aufmerksamkeit schenken: OB Grabe-Bolz erfreut mit Musikern Bewohner der städtischen Altenheime. Foto: Wißner

GIESSEN - "Jetzt ist eigentlich die besinnliche Zeit mit Weihnachtsfeiern und Christstollen", begrüßte Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz die Bewohner des "Albert-Osswald-Hauses" im Tannenweg zum weihnachtliche "Opern-Air-Konzert".

An den Fenstern und im Garten waren die Senioren versammelt und hörten mit "Macht hoch die Tür", "O du fröhliche", "O Tannenbaum" und "Stille Nacht" vier Klassiker der Weihnachtslieder. Dargeboten wurden sie von der Oberbürgermeisterin gemeinsam mit den Musikern Regina Wendt (Flöte), Stefan Schneider (Gitarre) und Andreas Jamin (Posaune) sowie dem stellvertretenden Generalmusikdirektor (GMD) des Stadttheaters Gießen, Jan Hoffmann.

Mit sieben Konzerten in der Adventszeit in allen Gießener Pflegeheimen will die Oberbürgermeisterin einerseits den vielen alten und pflegebedürftigen Menschen in Gießen - auch stellvertretend für alle, die zu Hause gepflegt werden - in dieser besonders entbehrungsreichen Zeit Aufmerksamkeit schenken. "Gerade in den Pflegeheimen ist die menschliche Not durch die Corona-Einschränkungen sehr groß. Umso mehr sollten wir den alten Menschen in dieser besonderen Jahreszeit zeigen, dass wir an sie denken," betonte Grabe-Bolz.

Die kleine Konzertreihe soll mit dazu beitragen, dass die Adventszeit eine Zeit voller Wärme und Menschlichkeit bleibt. Aufgrund der Größe der Einrichtung im Tannenweg schloss sich unmittelbar nach dem Konzert am Teich ein weiteres an. Noch bis zum 19. Dezember ist das Stadtoberhaupt in den Senioreneinrichtungen unterwegs und wird für die Bewohner des "Vitanas Senioren Centrum An der Lahn", Alloheim Senioren-Residenz, Pflege- und Förderzentrum St. Anna, Caritashaus "Maria Frieden" und des Johannesstifts singen.