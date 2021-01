Gießen: Dietlind Grabe-Bolz tritt nicht mehr an

Archivfoto: Friese

GIESSEN - Lange blieb die Frage offen, ob Dietlind-Grabe-Bolz noch einmal bei der OB-Wahl in Gießen antritt. Jetzt ist klar: Nach zwei Amtszeiten ist Schluss. Als Kandidaten schicken die Sozialdemokraten den heimischen SPD-Landtagsabgeordneten Frank-Tilo Becher ins Rennen. Gewählt wird voraussichtlich am 26. September. Dietlind Grabe-Bolz stand seit 2009 an der Spitze der Rathausverwaltung, Frank-Tilo Becher war zuvor viele Jahre Evangelischer Dekan, seit 2017 sitzt er im Hessischen Landtag. Falls Becher die Wahl gewinnen sollte, würde die SPD-Stadtverbandsvorsitzende Nina Heidt-Sommer für ihn in den Landtag nachrücken. (ausführlicher Bericht folgt)