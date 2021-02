Gießen: Droht Übersättigung durch Flut an Wahlplakaten?

Nicht unbedingt schön: Wald aus Wahlplakaten. Foto: Schäfer

GIESSEN - "Ob's dafür auch nur eine Stimme mehr gibt, weiß ich nicht", meinte ein älterer Passant am Sonntagvormittag, als ihn der Anzeiger im Bereich der unteren Marburger Straße traf. Er deutete dabei auf den Wald von Wahlplakatständern der SPD, von denen 23 Stück innerhalb eines Bereichs von etwa 100 Metern aufgereiht standen; bei nur zwei unterschiedlichen Motiven rund ein Dutzend mal derselbe Anblick nebeneinander. "Stark übertrieben", kommentierte der Mann dann noch und ging weiter.

Stets in der Nacht von Samstag auf Sonntag ist sechs Wochen vor dem Wahltermin Wettplakatieren angesagt. Ab dann ist Wahlwerbung im öffentlichen Raum erlaubt, egal, ob eine Wahl auf Kommunal-, Landes-, Bundes- oder Europaebene ansteht. Es gibt ein nächtliches Wettrennen um die begehrtesten Plätze, an denen vermeintlich die höchste Frequentierung bei entsprechender Aufmerksamkeit besteht. Da in der Innenstadt einschließlich Anlagenring vereinbarungsgemäß keine Wahlplakate aufgehängt oder -gestellt werden dürfen, bieten sich die Einfallstraßen - Grünberger, Licher, Frankfurter, Rodheimer, Marburger Straße sowie Wiesecker und Schiffenberger Weg - an. Besonders begehrt sind dabei die Stellen vor Ampeln, weil hier beim Anhalten der Fahrzeuge von den Insassen die Plakatinhalte in aller Ruhe studiert werden können. Ideal ist, wenn eine dieser Hauptverkehrsadern einen längeren Fahrbahnteiler aufweist; so auch in der Marburger Straße. Ob dies in der heutigen Zeit als positiv bewertet wird, mag der Wähler in knapp sechs Wochen entscheiden. In der Werbebranche jedenfalls würde man eine solche Massivität als "Overkill", eine Übersättigung durch Werbeflut, bezeichnen.

Bei einer Radtour des Schreibers dieser Zeilen durch den Außenbereich des Anlagenringes fiel auf, dass die SPD auch am Anfang der Sudetenlandstraße auffallend massiv plakatiert hat. Neben der CDU ist noch die FDP fast überall stark vertreten, sogar als einzige Partei in Gnauth- und Bleichstraße. Auf einem der Plakatmotive wollen sie mit fünf Personen "Frischen Wind in die Stadtregierung" bringen. Besonders auffallend, obwohl kleinformatig, sind die Plakate der Partei VOLT, die für das Stadtparlament erstmals kandidiert. Zwei ihrer Slogans lauten: "Bezahlbar wohnen wie in Wien" und "Fahrradfahren wie in Kopenhagen". Die anderen sechs kandidierenden Parteien hatten bis Sonntagvormittag offenbar (noch) nicht plakatiert oder handhaben es wie die Grünen diesmal anders. Deren 50 A1-Plakate sollen nicht als Werbebotschaft für die Autofahrer die Einfallstraßen zieren, sondern individuell durch Plakatpaten an geeigneten Stellen aufgehängt werden, heißt es.