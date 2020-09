"Gießen Dry Gin" schmeckt Fachjury in London

Yan-Tobias Ramb (li.) und Michael Karber mit dem ausgezeichneten Gin. Foto: Gießen Spirits

Gießen/London (red). Erst zwei Jahre ist es her, dass die Gießener ihren eigenen Gin bekamen. Passend zur Region, lockt der "Gießen Dry Gin" mit den heimatlichen Noten von Apfel und Rhabarber. Auch die Flasche erinnert in vielen Details an einen bekannten Gießener: den weltberühmten Chemiker Justus Liebig.

Nach einem schnellen Markterfolg - der "Gießen Dry Gin" ist in immer mehr Fachgeschäften, Supermärkten, Restaurants und Bars auch weit über die Region hinaus zu erhalten - freuen sich Yan-Tobias Ramb und Michael Karber als Gründer der "Gießen Spirits", einen "ganz besonderen Meilenstein" erreicht zu haben: Sie konnten nicht nur die vielen Kunden und Fans vom fruchtig-komplexen Destillat überzeugen, sondern nun auch schon zum zweiten Mal die internationale Fachjury der "International Wine & Spirit Competition" (IWSC) in London, der inoffiziellen Hauptstadt des Gins, wie aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervorgeht. In diesem Jahr hat der Gießener Gin mit dem sehr hohen Ergebnis von 94 von 100 möglichen Punkten den zweitbesten Wert aller Gin-Beiträge aus Deutschland und sogar Österreich und der Schweiz erreicht. In der Kategorie der "Distilled Dry Gin - Contemporary", also zeitgenössische Gins, sogar den besten Wert in diesen drei Ländern. "Wir wussten, dass unser 'GI-N' gut ist, aber von dieser sensorisch geschulten Jury mit 94 Punkten einen solchen Wert zu erzielen, hat uns echt umgehauen", sagt Karber. Und dies bei einem der ältesten und renommiertesten Wettbewerbe der Welt. "Dass wir über alle Gin-Kategorien hinweg als zweitbester aller Gins aus diesen Ländern prämiert wurden, ist für unser noch junges Debüt-Produkt sensationell. Wir empfinden es als besondere Auszeichnung, welche anderen guten und bekannten Marken wir hinter uns lassen konnten.", ergänzt Ramb glücklich. Die IWSC-Fachjury beschreibt das Destillat als einen "zeitgenössischen Gin von Komplexität und Evolution". Geschmacklich besetze der "Gießen Dry Gin" eine besondere Lücke im Gin-Markt und habe mit seinem eigenen Charakter schnell viele neue Kunden angesprochen.

"Wir sind mächtig stolz, dass wir uns zum Vorjahr sogar noch um vier fette Punkte steigern konnten. Dafür werden wir unsere Fans schon sehr bald mit einem anstehenden Design Upgrade überraschen", verspricht der Designer Karber. Für Marketing und Vertrieb folgert Ramb hieraus "Das bedeutet nun, entsprechend der steigenden Nachfrage, dass wir nun mehr Zeit in die überregionale Verbreitung stecken werden."